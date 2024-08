Kultna serija "Sila" od večeras na Kurir televiziji! Priča o otmici začinjena ljubavnim zapletom koja je postavila nove standarde!

Kao odličan uvod u novu sezonu Kurir televizije, za sve gledaoce jedno obaveštanje - od večeras u 22 časa i 15 minuta, pa svakog narednog dana i u repriznom terminu, radnim danima od 10 časova, pratite najgledaniju tursku seriju "Sila".

Ne propustite priliku da uronite u svet ljubavi i borbe, uz glavne likove koji su nekima već dobro poznati - Silu i Borana. Kakve obrte možete da očekujete govorio je u emisiji Puls Srbije Ivan Kleut, direktor spoljnih produkcija.

- U pitanju je vrlo uspešna, poznata serija, hit u Turskoj. Zašto smo se odlučili baš za Silu? Razlog je jednostavan. "Silu" smo izabrali kao vesnika jednog novog koncept kada je serijski program na Kurir Televiziji u pitanju. Dakle, ona će se naći sada u okviru serija koje smo nekada voleli, a Sila koja je emitovana već pre jedno dvadeset godina u Srbiji oborila je rekorde gledanosti. Ne samo u Srbiji, već i svuda gde je emitovana, dakle i u regionu, Hrvatskoj, Grčkoj, čak širom Evrope u zemljama koje su emitovale, a i u samoj Turskoj postavile neke nove standarde reče - rekao je Kleut i dodao:

- Reč je o turskoj televizijskoj drami koja donosi priču o devojci koja biva otrgnuta od svoje porodice, pa samim tim ona vremenom upoznaje tu istinu. Klupko sudbine, što se kaže, počinje da se odmotava. Naravno to se sve začinjava dobrom ljubavnom pričom. Mislim da će gledaoci, naročito oni koji vole taj žanr, a mnogo ih je, baš uživati uz Kurir Televiziju i seriju "Sila".

Kao poseban kvalitet serije istakao je njenu unverzalnost:

Mislim da je to kvalitet same serije, zato što sve što smo emitovali od tih serija u terminu predviđenom za "serije koju smo nekada voleli," a upravo je završen "Bolji život", ta fenomenalna saga o Popadićima, to su neke serije koje su prosto univerzalne, njihove teme su univerzalne, bave se raznim stvarima koje su bliske ljudima i sa našeg podneblja i na kraju krajeva opet ta priča o ljubavi koja nikada neće dosaditi gledaocima.

