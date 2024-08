"Stalno sam varao ženu, dotakao sam dno u kući od 6.500 kvadrata": Čuveni sportista otvorio dušu nakon što je ostavljen

Život slavnih sportista često je pod lupom javnosti. Većina velikih zvezda je u braku sa ljubavi iz školskih dana, međutim, kada dođu slava i moć sa tim dođu i problemi.

Velika popularnost i novac nisu ono sa čim većina njih može da se nosi. Takvu sudbinu doživeo je i legendarni NBA košarkaš Šakil O' Nil.

Šakil je priznao kako je godinama varao suprugu foto: REUTERS

On je imao skladan brak i šestoro dece. Međutim, to mu nije bilo dovoljno. Poželeo je više, a onda je zbog toga dotakao dno:

"Konstantno sam varao suprugu. Bio sam najbolji u tome. Nisam ponosan zbog toga, izgubio sam porodicu zbog toga, izgubio veoma važne godine sa mojom decom jer sam to radio... Ali da odgovorim na pitanje, naravno da nije bilo vredno toga. Reći ću vam i zbog čega. Najsrećniji dani mog života bili su kada sam odlazio kući, a šestoro dece me je zvalo: "Tata". Zaboravite na novac, automobile, zaboravite i titule. Neću da koristim reč na depresija jer znam da mnogo ljudi pati od toga, ali kada sam izgubio porodicu, često sam bio na dnu. Čak sam i sada ponekad potpuno na dnu, naročito kada sam sam u svojoj kući u Orlandu koja ima 6.500 kvadrata, sasvim sam. Nikoga nema. Kuću sam napravio za svoju decu. Bio sam glup jer sam to izgubio i to me je ubijalo", rekao je svojevremeno čuveni Šek.

Ostavila košarkaša, nije ni trepnula foto: RW/Mediapunch / Shutterstock Editorial / Profimedia

Šoni Henderson je sa Šekom imala četvoro dece. Vezu sa legendom NBA lige počela devedesetih, a 2009. je podnela zahtev za razvod braka.

