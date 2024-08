Pevač za kojim Srpkinje lude otkrio šta voli da radi mužu u krevetu: Smučiće vam se kad ovo čujete, opisao je sve do detalja

O seksualnosti se poslednjih godina sve više i sve otvorenije priča, a posebno u javnom prostoru. Ono što je nekada bila intima, sada je svima javno dostupno.

Riki Martin više ne skriva svoje fetiše foto: Profimedia

Nakon što je pre više decenija svetu javno otkrio da je gej, pevač Riki Martin više ništa ne želi da zadrži za sebe. Otvoreno govori o raznim stvarima iz svog braka, a kada je pričao na temu fetiša svima se verovatno smučio život.

Svojevremeno je priznao da obožava da urinira po svom suprugu Džavanu Jozefu. On je u intervjuu za američke medije rekao da ga ništa ne pali toliko kao kada tokom seksa može da „počasti“ Džvana „zlatnim tušem“.

Riki Martin sa partnerom foto: profimedia

"Temperatura vode nije ni blizu tako topla kao temperatura tela. To je ono što me jako pali. Obožavam da piškim po njemu kada imamo seks“, rekao je on.

(Kurir.rs/M.J)

Bonus video:

03:54 KO BI REKAO?! SENIDA POTPUNO ISKOPIRALA LEPU LUKIĆ! Uslikana u gotovo identičnoj odevnoj kombinaciji