"Pa, je l' to nama da uradiš?" - Anđelka Prpić surovo o reakcijama na razvod, zbog ove izjave bruji Srbija

Jedan od razvoda na javnoj sceni koji je privukao najviše pažnje javnosti i medija jeste onaj u kojem je glavni akter bila glumica Anđelka Stević ( danas Žugić) i njen tadašnji suprug Dario Prpić. Delovali su kao da imaju idealan brak i da je sve preko noći puklo. Kada se saznalo da je Anđelka započela vezu sa njegovim kumom, te da čekaju dete tu je usledio novi šok.

Anđelka danas uživa u srećnom braku sa partnerom Milošem Žugićem, ali ne može da se pomiri sa komentarima koje je dobijala kada je objavljeno da se razvodi. Takođe, generalno joj smetaju komentari okoline na žene koje se učine na isti korak kao njen.

-Niko nije u fazonu: "Razvodiš se? To! Bravo, ljubavi, sine, ćero, to je super, znaš...". Naravno da, ovaj, to uglavnom nailazi na reakcije: "Pa, čekaj, polako, stani, razmisli... Je l' si sigurna?", a da ne kažem da najčešće ide: "Jesi ti blesav? Pa, je l' to nama da uradiš?" - rekla je nedavno Anđelka za "Telcast".

Glumica je dugo bila pod velikim pritiskom javnosti, ne samo zbog toga što je javna ličnost već i zbog same činjenice da je "raspuštenica" kako se u narodu često pogrdno zove razvedena žena.

"Žašto sam ja raspuštenica, a razvedeni muškarac nije raspuštenko nego zreo čovek sa dvoje dece? - pitala se voditeljka gostujući u emisiji na S1" radio".

- I svi obožavaju da ih vide u parku kako se bave decom, jedna divna slika. Nije to samo ta tema, šta je "drugorotka"? - zapitala se Anđelka.

