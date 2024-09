"Bred i Anđelina su kumovi mojoj ćerki" Glumac iz serije "Klan" okumio sa nekadašnjim parom, evo kako su postali prijtelji

Ulogom Petra u filmu “U zemlji krvi i meda”, glumice i rediteljke Anđeline Džoli, glumac Feđa Štukan se upoznao sa tada najpopularnijim parom u Holivudu.

Na njihov nagovor, napisao je roman “Blank” kao potencijalnu građu za njihov igrani film, a uspeli su i da se okume.

- Ja sam izašao na kasting kod Anđeline i prošao. Kasnije smo postali prijatelji. Bred i Anđelina su kumovi mojoj ćerki Aji. Slične smo živote živeli, naročito Anđelina i ja. I Bred je bio otkačen, ali Anđelina je baš išla do ekstrema u svemu kao ja, samo što je ona odrasla u oskarovskoj familiji, pa to malo drugačije izgleda. Kada ste vi na dnu, tu nema puno veze. Dno ovde ili bilo gde drugo na svetu je isto. Tako da je nas ta naša životna priča jako zbližila - rekao je Štukan za Blic i dodao.

- Kasnije je došao Bred Pit s idejom da napravim sinopsis po svom životu, pa da daju oni svojim ljudima da to raspišu, da se naprave skripti da se snimi film po tome. Napisao sam prvo 30 strana i to poslao. Kasnije sam nastavio da pišem zbog svoje ćerke. Hteo sam nekada da dam njoj taj rukopis kada ima 20 i nešto godina da pročita. Kada joj prođe sva ta adolescentska hemija, da joj ne dajem neku ideju, što se tiče tih stvari koje se nalaze u romanu. Voleo bih da se tih stvari ne hvata. Ona je sportistkinja, jedna od boljih u državi. U ritmičkoj gimnastici ima preko 85 medalja, pehara. Uz to, trenira tenis, jahanje

Ovaj talentovani glumac u životu je imao dosta uspona i padova. Konzumirao opojne supstance, bio na ratištu, ali se i lečio na psihijatrijskoj klinici. Na pitanje da li postoje neke slike koje bi rado izbrisao iz svog života, Štukan odgovara:

- Izbrisao bih dosta slika. Te slike koje sam morao da vidim. To iskustvo je napravilo od mene ovo što jesam. To iskustvo me je gradilo, bez obzira na to kakav sam. Život u jednom od oblika. Izbacio bih slike koje nisam morao da vidim.

Ulogom u seriji “Klan”, Feđa nam je otkrio da je pričao sa policajcem koji je zatvorio njegovog lika u stvarnom životu.

- Od njega sam zapravo dobio najviše informacija. Moj lik je ulično inteligentna osoba, ne previše načitana. Ali je psihopatska ličnost. Nema sažaljenja, emocije te vrste - rekao je on.

