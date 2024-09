Prevario ženu u avionu, pa molio ljubavnicu za diskreciju: Muzičar napravio dete drugoj, a ova lepotica je svima pričala da smrdi

Bend Oasis ponovo je na okupu, posle 15 godina. Iste sekunde kada su ulaznice za povratničku turneju kultnog benda puštene u prodaju, nastao je kolaps na mrežama, gde su fanovi morali da čekaju da kupe kartu.

U jeku histerije, u kojoj fanovi plaćajui i više od 12.000 evra da slušaju "Wanderwall" uživo, svi svetski mediji podećaju na skandale koji su pratili braću, nešto više Lijama nego Noela...

Lijam Galager je na vrhuncu slave, dok je bio oženjen pevačicom Nikol Eplton, vodio je ljubav u avionu sa koleginicom Lili Alen. "Susret" Lijama i Lili dogodio se 2009. godine, a Lili je u jednom intervjuu rekla da su se na letu za Fidži Rok festival tek upoznali, a potom imali odnos u toaletu aviona.

Lili je rekla da su posle toga otišli u njegovu hotelsku sobu, a Lijam je molio Lili da nikome ne kaže za njihovu aferu:

"Napili smo se u avionu. U nekom trenutku smo Lijam i ja otišli u wc i radili nešto što on nije smeo da radi. U sledećem trenutku smo ležali u krevetu. Nakon što smo sleteli u Tokio, Lijam je rekao 'kakvi su ti planovi danas, zašto ne bi došla u naš hotel', a ja sam rekla 'ok'. Tek sledećeg dana mi je rekao 'Niko ne sme da zna ovo, zbog Nik. Tek tada sam shvatila da je oženjen. Znala sam da je Noel oženjen i znala sam da je Lijam bio u braku sa Petsi Kensit, to je delimično i bio razlog zašto mi se svideo", pričala je Lili Alen.

Iako je Lijam molio koleginicu da ne priča o aferi, njegova supruga Nikol je šest meseci kasnije otkrila istinu, a Lijam je zamolio Lili da laže njegovu suprugu. Tražio je da kaže Nikol da je njihova noć bila besmislica, a Lili nije ispunila njegovu želju.

Nikol se razvela od Lijama nakon što je otkrila da je imao aferu i dobio dete s američkom novinarkom Lizom Garani, a još jedna žena je imala tu priliku da joj se udvara Galager - udovica Kurta Kobejna, Kortni Lav.

Ona nije želela da bude sa Lijamom koji ju je "startovao" 2000. godine, jer je "imao higijenu seljaka iz 13. veka".

Kortni je u intervjuu za Metro iz 2014. godine, ispričala da joj je Lijam puštao svoj hit "Songbird" u jednom londonskom klubu, a potom je pitao šta misli o njemu.

"Bio je divan, ali je imao tako loš zadah jer je bio budan celu noć i obrve su mu se spojile na sredini. Pomislila sam kako izgleda kao neki seljak iz 13. veka iz Monti Pajtona. I to sam mu rekla naglas".

Kortni je dodala da Lijam nije bio uvrećen "jer je ionako nije razumeo".

Članovi Oasisa razišli su se 2009., a Noel Galagher napustio je bend neposredno pre nastupa na festivalu u blizini Pariza, rekavši da ‘jednostavno ne može da radi sa Lijamom".

