"Najteže mi je ipak da odsviram koncert u Beogradu" Nezaboravna noć s Bajagom, a poznat i broj ljudi koji je došlo na Ušće FOTO

Bajaga i Instrukturi održali su u subotu veče koncert na beogradskom Ušću u okviru turneje "Samo nam je ljubav potrebna" i obeležili četiri decenije postojanja. Hitove uglas s Momčilom Bajagićem i gostima pevalo je više od 40.000 ljudi.

Napunio Ušće foto: Aleksa Stanković

Nastup planiran za 20 sati, uz nestrpljenje publike zbog dugog čekanja, počeo je u 22 sata. Kapije su bile otvorene već od 18 sati, pa su porodice s malom decom morale da čekaju po vrućini i u prašini više od četiri sata na prve taktove muzike najveće zvezde ove nezaboravne noći. Bajaga je svirku započeo pesmom "Grad".

Ne vidi se kraj mase foto: Aleksa Stanković

- Hvala sto ste došli na 40. rođendan našeg benda. Vi znate koliko mi volimo Beograd - poručio je kratko Bajaga, koji je dočekan glasnim ovacijama. Atmosferu je zagrejao Dram, mlađi bend koji je osvojio nagradu "Milan Mladenović", posle njih je nastupao Artan Lili, a onda i Kralj Čačka. Nakon koncerta koji je aprila održan u MTS dvorani i omaža albumu "Pozitivna geografija", Bajaga je krenuo s velikom turnejom. Plan je da obiđe 40 gradova, a za nastup na Ušću se, naravno, tražila karta više.

Veliki prijatelji Bora i Bajaga foto: Damir Dervišagić, Nemanja Nikolić

Kako ovaj koncert dolazi u jeku loših vesti o zdravstvenom stanju Bore Đorđevića, s kojim je Bajaga svirao u Ribljoj čorbi, a pisao mu je i pesme, svi su očekivali da će izvesti neku od njih.

- Sada jedna pesma iz doba Riblje čorbe, pevamo je za Boru, da pobedi - i zasvirao legendarni hit "Kada hodaš", koji je Bora otpevao na albumu "Večeras vas zabavljaju muzičari koji piju" iz 1984. godine, a prvobitno je bio singlica uz "Priču o Žiki Živcu".

foto: Dragan Teodorović Zeko

Momčilo Bajagić Bajaga je jedan od retkih uspešnih muzičara koji je već četiri decenije uspešan na muzičkoj sceni, a da se nije uopšte promenio, niti mu je slava udarila u glavu. Bajaga i Instruktori nastupaju zajedno od 1984. godine. Bajagić je osim rok pesama često komponovao i muziku za filmove i predstave.

- Imali smo hiljade koncerata, mislim 14 studijskih i nešto živih albuma. Valjda zato što je muzika lep posao, pa nam je jako brzo prošlo sve to. Najteže mi je ipak da odsviram koncert u Beogradu zato što sam tu, kod kuće. Nekako, niko nije prorok u svom selu, pa onda uvek imam malo tremu pred beogradski koncert, što za ostale uglavnom nemam jer toliko godina sviram. Pripreme su vrlo ozbiljne zato što je to jako zahtevno. Mi smo, kao što se nadam da ljudi znaju, promenili lokaciju Hipodrom za Ušće. To smo uradili iz organizacionih i tehničkih razloga. Bila je mnogo zahtevnija produkcija na Hipodromu. Shvatili smo da bismo morali da dislociramo 200 konja, pa da ih vratimo, pošto im smeta buka. Kad smo videli sve to, rekli smo da nećemo da uznemiravamo konje i da idemo na Ušće - izjavio je Bajaga za RTS pred nastup.

1 / 8 Foto: Nemanja Nikolić

Ušće je bilo i prva velika svirka za nove članove Bajage i Instruktora - basistu Vladimira Čukića i bubnjara Marka Kuzmanovića. Radi se o mladim, ali proverenim muzičarima koji su već sarađivali s legendarnom grupom kao gosti na novijim albumima. Čukić je došao na mesto Miroslava Cvetkovića Cveleta, koji je u bendu bio od osnivanja, 1984, dok je Kuzmanović treći bubnjar Instruktora, posle člana originalne postave Vlade Golubovića i zatim Čede Macure, koji je na njegovo mesto došao 1996. godine. Marko Kuzmanović svirao je ranije sa Zdravkom Čolićem. Gost ovog koncerta bio je Dejan Cukić, koji je otpevao hit "Jahači magle - svemirska policija".

U prvim redovima Stevan Piale foto: Nemanja Nikolić

U spektaklu su uživali mnogobrojni poznati glumci Svetozar Cvetković, Bojana Maljević, Andrija Milošević, Viktor Savić, Nina Janković, Tamara Dragičević, Petar Benčina, Stevan Piale i drugi.

Bonus video:

02:07 Bajaga u avg sljedeće godine pravi koncert na hipodromu, povodom 40 god karijere