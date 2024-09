U poodmakloj trudnoći sela na džet ski i juri ko muva bez glave: Slavna glumica šokirala sve na plaži, ljudi u neverici zure u nju

Trudna australijska glumica Margo Robi (34) ne dozvoljava da je čak ni stomak do zuba spreči da uživa u odmoru. Ona je snimljena na plaži u aktivnom odmoru sa suprugom Tomom Akerlijem na italijanskom ostrvu Palmarola.

Glumica u poodmakloj trudnoći sa ogromnim stomakom je obukla pojas za spasavanje, stavila kacigu i sela na džet ski da se provoza po otvorenom moru.

Uživa u trudnoći i odmoru

Margo je preuzela stvar u svoje ruke, sela je za volanom plovila i nikom nije dozvolila da je zaustave, čak i suprug. On je morao da se zadovolji suvozačkim mestom iza njenih leđa kako bi bio uz nju u slučaju da se nešto nepredviđeno dogodi dok ona uživa jezdeći po talasima. Ljudi sa plaže su u šoku gledali lepu glumicu koja se vozila po moru ne mareći za zabrinute poglede.

Margo je ranije snimljena dok skače u more sa gumenjaka, a potom kako ispija pivo sa suprugom i prijateljima koji im prave društvo na odmoru.

U crnom minijaturnom bikinju Margo je pokazala svoj trudnički stomak ne mareći kako će to neko da shvati ili prokomentariše. Nema sumnje da ona uživa u svakom trenutku trudnoće i odmora sa suprugom pre porođaja.

Margo i njen suprug očekuju prvu bebu, a atraktivna plavuša je dugo uspešno skrivala da je trudna. Sve se saznalo kad je pre dva meseca snimljena kako iz čamca izlazi sa suprugom na ostrvu Komo. Stomak joj je toliko porastao da je bilo nemoguće sakriti da je u blagoslovenom stanju.

Par se upoznao 2013. godine tokom snimanja filma "Suite Francaise", gde je Tom radio kao asistent režije, dok je glumica Margo bila pred kamerama. U početku su bili prijatelji, ali se glumica kako je kasnije ispričala, zaljubila do ušiju. Venčali su se dve godine kasnije, a sad stiže i beba.

- Bila sam najbolja slobodna devojka. Ideja o vezi me je terala da povraćam. A onda mi se ovo prikralo. Bili smo prijatelji tako dugo. Uvek sam bila zaljubljena u njega, ali sam pomislila: "Oh, on me nikada ne bi voleo. Nemoj da činiš vaš odnos čudnim, Margo. Ne budi glupa i reci mu da ti se sviđa." A onda se to dogodilo i ja sam rekla: "Naravno da smo zajedno. Ovo ima toliko smisla, onako kako ništa ranije nije imalo smisla", izjavila je Margo nedavnom intervjuu za Vogue, a prenosi Srećna Republika.

Margo Robi je trenutno najtraženija i najpopularnija holivudska glumica. O njenoj ulozi Barbi u istoimenom filmu i dalje se priča. Pre ove role imala je niz zapaženih uloga u ostvarenjima kao što su "Vuk sa Vol strita“, "Ja, Tonja“, "Terminal“, "Meri, kraljica Škotske“, "Bilo jednom… u Holivudu“, "Komšije“, "Vavilon“...

