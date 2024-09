Fotograf koji je slikao Vilijama sa "ljubavnicom" otkrio pravu istinu: Fotku preradio u fotošopu, evo sa kim je zapravo bio princ

Kraljevski fotograf koji je uslikao princezu Kejt Midlton nakon što je objavila da boluje od raka, rekao je da su ga proganjali trolovi na društvenim mrežama.

Nakon što se povela polemika da na slici nije Kejt Midlton, već Vilijam sa ljubavnicom došlo je do ozbiljnih teorija zavere, a fotograf je otrkio kako je nastala slika i zbog čega je koristio fotošop.

Svi su mislili da je na slici ljubavnica foto: GoffPhotos.com / Goff Photos / Profimedia

Govoreći u emisiji The Sun Royal Exclusive, Džim Benet, koji je godinama proveo slikajući porodicu, uspeo je da snimi princezu od Velsa dok je napuštala Vindzor u Land Roveru sa zaljubljenim suprugom Vilijamom.

Na fotografiji iz marta, Kejt je gledala kroz prozor svog zadnjeg sedišta i činilo se da ima kosu zavezanu u punđu. Mama troje dece je bila na putu na privatni sastanak u Londonu, dok je Vils kasnije tog dana bio na službi za Dan Komonvelta u Vestminsterskoj opatiji.

Ubrzo nakon što su sliku objavile sve novine, Džim je bio primoran da potvrdi da "nije lažna".

Fotograf tvrdi da je u autu bila Kejt foto: GoffPhotos.com / Goff Photos / Profimedia

Sada razgovarajući sa kraljevskim urednikom The Sun-a Metom Vilkinsonom, obratio se onlajn istražiteljima i teoretičarima zavere koji su klevetali njegovu sliku.

- Bilo je prilično smešno jer nikada ranije nisam bio na tom kraju. Stalno sam dobijao mejlove od ovih ljudi koji su govorili 'Ti si prevarant. Ti si prevarant. Ubacio si je u fotošop. Razradio si cigle u zidu - rekao je.

Džim je dodao da je tog dana izašao samo sa namerom da ulovi Vilsa i nije imao pojma da će Kejt biti pored njega. Objasnio je da je slika osvetljena u fotošopu da bi bila jasnija - ali da nikada nije promenjena.

- Moj kolega i ja smo poslani dole u ​​Vindzor samo da dobijemo ranu sliku Vilijama kako odlazi u Vestminstersku opatiju. Malo smo se mučili da budemo pošteni, ali dok smo se vozili nazad videli smo da je autider povukao. Moj kolega je vozio, ja sam bio na sedištu suvozača, pa sam iskočio iz auta i bukvalno kada je ovaj auto došao iza ugla, dobio sam slike.

Kejt Midlton na ceremoniji proslave rođendana kralja Čarlsa foto: Stephen Lock / i-Images / Eyevine / Profimedia

Moj kolega je rekao 'Imate li Vilijama?' a ja sam rekao 'Da super, imamo Vilijama, dobro'. Počeli smo da gledamo slike i onda primetimo da neko sedi pored njega. Tako da malo osvetlimo sliku u fotošopu i sasvim sigurno da je to Kejt. Potom smo obavestili kancelariju da ih obavestimo da ona možda ide u Vestminstersku opatiju, jer niko nije znao u kojoj meri je bolesna, a onda smo poslali sliku magazinu The Sun da to potvrdimo - rekao je.

Nakon što joj je dijagnostikovan rak, Kejt se povukla od kraljevskih dužnosti. U toku lečenja, kraljevska porodica je prisustvovala samo dva javna događaja od Božića prošle godine.

Ona je blistala na Trooping the Color u junu dok su kraljevski obožavatelji buknuli u navijanje po njenom dolasku. A, princeza je dočekana ovacijama u muškom finalu Vimbldona sledećeg meseca.

Kejt Midlton došla na finale Vimbldona foto: Ella Ling / Shutterstock Editorial / Profimedia

Međutim, prošlog vikenda je primećena prvi put za više od mesec dana dok je sa porodicom izlazila u crkvu u Crathie Church, u Aberdinširu, Škotska. Kejt je blistala na suvozačevom sedištu pored Vilsa, koji se takođe nacerio za volanom njihovog Rendž Rover Defendera.

Princeza je obukla svetlo braon odeću uparen sa šeširom od fazanskog perja, dok se Vilijam odlučio za sofisticirano mornarsko odelo.

