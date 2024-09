"Porodica me odvukla pred matičara, nisam mogla da kažem ne" Glumica već 15 godina ljubi milijardera, a ovako se udala za njega

Glumica Salma Hajek udala se na Dan zaljubljenih 2009. godine za francuskog milijardera Fransoa Anri Pinoa, a čini se da tog dana nije imala pojma za koga se udaje.

Selma Hajek nije imala pojma da se udaje za milijardera foto: KCS Presse / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

U intervjuu za Glamur glumica je otkrila da je njena svadba na Dan zaljubljenih 2009. sa francuskim biznismenom Fransoa-Anrijem Pinoom bila potpuno iznenađenje za nju.

- Nisam znala da ću se venčati tog dana. Bilo je to kao intervencija. Mislim da nikada nisam ispričala ovu priču. Ne, samo su me odveli pred matičara, već su moji roditelji i brat udružili sa njim protiv mene. Imala sam fobiju od braka - rekla je ona.

Njena porodica se udružila i odvela je pred matičara foto: Riccardo Giordano/IPA / Sipa Press / Profimedia

U stvari, ona kaže da je razlog zašto su se odlučili za venčanje u opštini to što su je odvukli tamo.

- Bila sam nervozna. Posle toga je održan ručak u kući njegove porodice. Moja svekrva je pripremila ručak. Nisam imala izbora.

Novinari su je upitali da li je mogla da kaže "ne"?

Nije mogla da kaže "ne" foto: Cobra Team / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

- Ne! To je bilo zato što sam već pristala na brak, ali jednostavno se ne bih pojavila tog dana ili to uradila. Nakon toga sam rekla "Oh, u redu je. Ne osećam se drugačije".

Odlučili su da se još jednom venčaju i to u društvu najbližih prijatelja i porodice, u aprilu 2009. godine. Salma Hajek je pristala na udaju za Pinoa nakon tri godine veze, kad ju je treći put zaprosio.

Tri puta se udala za svog supruga foto: Luc Nobout / imago stock&people / Profimedia

Sada, 15 godina nakon sklapanja njihovog braka, veza Salme i Pinoa jača je nego ikada. Par ima 16-godišnju kćerku Valentinu Palomu, a Salma je prihvatila ulogu maćehe troje Fransoa-Anrijeve dece iz prethodnih veza.

(Kurir.rs/I.M.)