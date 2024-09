"Bio je polumrtav, zaista tužno" Srpkinja otkrila šok detalje o glumcu koji je plaćao prostitutke svaki dan, a onda dobio i HIV

Kontrovezni glumac Čarli Šin proslavlja 59. rođendan. Njegov život je pravi bumerang, a tokom njega samo je nizao poroke za porokom. Američki glumac najpoznatiji je po ulozi u seriji "Dva i po muškarca".

Čarli Šin u seriji "Dva i po muškarca" foto: CBS Collection / Everett / Profimedia

Ta uloga je bila prekretnica u njegovoj karijeri. Od 2003. do 2011. bio je najplaćeniji glumac, zarađujući 1,8 miliona dolara po epizodi.

Malo je reći da njegovo priznanje 2015. godine da je HIV pozitivan nikoga nije iznenadilo ni šokiralo.

Orgije sa zvezdama filmova za odrasle

Čarli šin orgijao je sa zvezdama filmova za odrasle foto: Profimedia

Čarli Šin plaćao je muške i ženske porno glumce po 30.000 dolara za noć, pušio krek i kokain i stalno iznova gledao svoje stare filmove, saznaje Dejli mejl iz izvora iz porno industrije.

Glumčeva „opsesija“ su filmovi za odrasle i transseksualci, tvrdio je izvor Dejli mejla:

„Na početku nalazi devojke preko tvitera, potom izdvaja jednu i koristi je kao izvor da pronađe druge u poslu. Daje im zadatak: pošalje im listu devojaka i muškaraca koji mu se sviđaju i kaže ‘koga god da mi dovedeš s ove liste, muške porno zvezde, ženske porno zvezde, platiću ti. Što više ljudi dovedeš više ćeš zaraditi’“.

HIV kao posledica bludne noći

Čarli je vodio buran život foto: AT1 / Backgrid UK / Profimedia

"Uvek sam govorio da treba koristiti kondome. Jedne večeri bio sam previše pijan ili previše smoren i desilo se to što se desilo", rekao je Šin u svojoj ispovesti o HIV-u i dodao da ga ljudi sada vide kao "zaštitno lice HIV-a".

Tada je rekao kako je zbog ove dijagnoze u potpunosti promenio svoj život, kao i da je sada u celibatu.

"Zbog HIV-a nemam prođu kod žena, i to je u redu. Šalim se na račun svoje dijagnoze jer moram. Inače je svima neprijatno. Iznenadili biste se koliko možete da postignete i da naučine kada ne pokušavate da imate seks. Seks je sjajan, ali nikuda neće pobeći. Ukoliko ga ima, super. Ako ne, nije problem. Imaću više vremena da provedem sa svojim roditeljima" govorio je glumac nakon saznanja da ima opaku bolest.

Tri propala braka

Deniz je bila fatalna po Čarlija Šina foto: PRASHANT GUPTA;Prashant Gupta / Everett / Profimedia

Glumac iza sebe ima tri propala braka, a navodno je spavao sa više od 3.000 žena.

Prvo venčanje bilo je davne 1995. Doni Pile, ali je ljubav pukla već iduće godine. Najpoznatiji je njegov brak s glumicom i manekenkom Deniz Ričards (53), s kojom je dobio ćerke Sem i Lolu. Venčali su se 2002. godine, a razveli četiri godine kasnije. Ceo proces bio je toliko napet i mučan da je Deniz tražila zabranu prilaska. Šest godina nakon razvoda uspeli su koliko-toliko da izglade odnose.

Kada je bio na vrhuncu slave 2008. godine po treći put je stao na ludi kamen i to sa Bruk Miler. Dobili su blizance, ali ni to ih nije držalo na okupu već su se posle tri godine rastali

Srpkinja otkrila istinu o Čarliju Šinu

Ana o iskustvu saradnje sa Čarlijem Šinom foto: Dee Cercone / Everett / Profimedia

Ana Stojanović poznatija kao Ana Alexander obrela se u Holivudu, a imala je priliku da sarađuje i sa Šinom i to u kultnoj seriji " Dva i po muškarca".

"Uloga u toj seriji mi je bila prvi posao na televiziji u americi. Uradila sam audiciju za jednu ulogu, a onda sam dobila neku potponu drugačiju. Moram da kažem da mi je to jedna od najmanje interesantnh uloga. To je bio period kada se Čarli Šin zaista puno drogirao i to je imalo svojih posledica. Taj set je bio nekako jako tužan i veoma tih iako je to bio sitkom. Samo jedan dan se sitkom snima pred živom publikom, a ostatak se snima bez nje. Oni samo montiraju snimke tog smeha. On je bio fin, ali je bio kao polumrtav. To je bilo vrlo interesantno. Kad smo na sceni on je bio probuđen, kao da mu nije ništa, savršen glumac. Kada završi naglo se i potpuno ugasi i dobije neki beživotni, umorni izraz lica", govorila je Ana u emisiji "Realna priča" na TV Kurir.

