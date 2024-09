Gole slike naše glumice zapalile su Balkan: O njenom smelom potezu brujala čaršija, a imala je jedan uslov da pristane

Katarina Žutić se slikala za Plejboj, Foto: Printskrin / You Tube

Plejboj je najstariji i najpopularniji muški magazin u svetu. Kada se pre više od deceniju pojavio na srpskom tržištu napravio je bum. Svi su bili zainteresovani da vide koja će poznata Srpkinja imati hrabrost da se fotografiše.

Jedna od njih je bila poznata glumica Katarina Kaja Žutić. Njene fotografije su na domaće čitaoce ostavile najsnažnije utiske ali i brojne reakcije.

Katarina Kaja Žutić se 2004. godina sasvim obnažila za Plejboj. Na zanimljivoj naslovnici ona pozira iz profila sa lukom i strelom, dok su joj leđa išarana tetovažom.

Bila je skromna

Nekadašnji urednik fotografije ovog magazina, Marko Krunić, otkrio je da mu je to snimanje bilo omiljeno jer se prvi put dogodilo da im dođe neko ko tačno zna kako hoće da se fotografiše, a za neke kadrove su pomislili da čak i ne mogu da idu na naslovnu jer bi bili previše slobodni.

Katarina Žutić foto: Radovan Rosić

"Gotovo sve žene su imale istu priču – da li može sve da se vidi, a ništa da se ne vidi? Imale su ideju da se to uradi u nekom polu providnom materijalu. Mi smo znali da to ne može da prođe. Mnoge su dolazile sa zahtevima da im se kupi stan u Beogradu, više glumica nam je to tražilo.

I razmišljajući koga sledećeg bismo mogli da zovemo, padne nam na pamet Katarina Žutić jer smo se setili da je ona nudista. Ja je pozovem i ona najiskrenije kaže : "Znate šta, ja planiram da idem na Adu Bojanu, ako mogu da platim honorarom svoj boravak od mesec dana tamo, meni je to sasvim dovoljno" rekao je svojevremeno za domaće medije.

Katarina Žutić foto: Radovan Rosić

Jedno je sigurno, Kaja je na ovim slikama izgledala predivno, a o njenom seksipilu se i danas priča.

