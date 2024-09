Novi život naše glumice: Razvela se, stanuje na dve lokacije i uživa za sve pare "Taman je karijera krenula uzlaznom putanjom..."

Glumicu Aniku Milićević domaća publika je zavolela u seriji "Porodično blago" Siniše Pavića, gde je tumačila lik ćerke famoznog Janka Jankovića Listera. Ova rola donela joj je veliku popularnot, a onda se povukla sa malih ekrana.

U međuvremenu je gradila uspešnu karijeru u Prištini u čijem pozorištu igra, udala se, dobila sina, a onda se razvela i sada obilazi svet i uživa na egzotičnim destinacijama.

Danas živi novi život i to na dve lokacije Beograd-Priština, zbog posla.

Anika Milićević u seriji "Porodično blago" foto: Printscreen

- Živim na relaciji Beograd-Kosovo zbog angažovanja u prištinskom pozorištu koje u poslednjih godina obimno radi - istakla je Anika nedavno za "Blic".

U jednom periodu je odustala od glume i povukla se iz jabnog života. Kako je istakla niko u porodici se nije bavio glumom, te je njena odluka mnoge začudila.

- Oduvek sam maštala da budem glumica. Spontano je to došlo. Niko se u porodici nije bavio glumom. Moja nana mi je pred smrt rekla: "Lepo što se baviš ovim poslom", iako joj nije bilo drago dok sam to studirala - rekla je svojevremeno Anika, koja je glumu završila u Prištini.

Ova glumica je iz rodnog mesta Lipljan otišla za Beograd da okuša sreću, kada je počelo bombardovanje 1999. godine.

- Taman je karijera krenula uzlazom putanjom. Krenula sam da radim sve više i više i onda je sve to odjednom prekinuto. Bila sam mlada i hrabra i išla na nekoliko mesta. Predstavila se i rekla da volim da radim to što sam završila, ali silom prilika to je prekinuto. Dobila sam šansu da igram u Ateljeu 212. To je bilo predivno iskustvo. Igrala sam u dve predstave, ali sam izašla iz toga. Nešto me je vuklo da se vratim na Kosovo - ispričala je ona.

Kako je ranije navela odustala je od karijere u velikom gradu i vratila se u našu južnu pokrajinu, te se udala.

- Bilo mi je teško da živim na relaciji Beograd - Lipljan i odlučila da se vratim ovde, gde sam upoznala sadašnjeg supruga. Tu smo se i venčali. To je sudbina - istakla je Anika.

Ona se, inače, razvela od supruga i ima sina Gavrila, koji je sad tinejdžer.

Na društvene mreže s vremena na vreme deli fotografije sa egzotičnih destinacija, te je evidentno da živi život punim plućima.

Pred kamere je stala ponovo pre par godina i to u seriji "Mala supruga".

- Dobro mi je došao ovaj posao da se rasteretim od svih tuga koje su nam se dešavale u poslednje vreme, meni je ovo mnogo značajno i prija mi. Kad dođem ovde, zaboravim na svu muku i radim sa mladim ljudima - rekla je ona za B92.

(Kurir.rs/I.M.)

Bonus video:

02:23 Siniša Pavić sahranjen uz pesmu A sad adio