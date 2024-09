Paralelno se zabavljao sa 5 žena: Legendu fudbala jednom u akciji uhvatio suprug, a onda... "Nije mi pomenula da ima muža"

Sven-Goran Erikson bio je jednako poznat po svom komplikovanom ljubavnom životu kao i po tome što je preuzeo kontrolu nad nekim od najboljih fudbalskih timova na svetu.

Bivši švedski selektor Engleske, koji je preminuo u 76. godini nakon terminalne dijagnoze karcinoma pankreasa, rekao je da ima "u najboljem slučaju godinu dana" života početkom 2024. godine.

Neposredno pre smrti, snimio je novi dokumentarac koji se osvrnuo na uspone i padove svog izuzetnog života. Za film je snimio scenu "konačno zbogom", ali je odlučio da to uradi sam u sobi bez kamermana, što je ekipu dovelo do suza.

foto: CARL DE SOUZA / AFP / Profimedia

Pored njegovog profesionalnog života, ljudi su bili svesni i njegovog neverovatno komplikovanog ljubavnog života.

Njegova veza visokog profila sa glamuroznom advokaticom Nensi Del'Olio često je bila u centru pažnje, zajedno sa njegovom aferom sa voditeljkom Ulrikom Džonson i sekretaricom Farijom Alam.

"Seks je jedna od dobrih stvari u životu za sve nas. Ona nije bila udata. Nisam bio oženjen. Verovatno sam bio glup, ali mislim da nisam uradio ništa kriminalno, nije niko nikome smetao," izjavio je Sven bez izvinjenja pred kraj života.

foto: Stephen Walters/CapitalPictures / Capital pictures / Profimedia

Pre nego što je postao veliko sportsko ime, Sven se u julu 1977. godine, oženio An-Kristin Peterson, sa kojom ima dvoje dece. Podneli su zahtev za razvod 1994. godine.

Četiri godine kasnije, treneru je predstavljena italijanska advokatica Nensi Del Olio (62) i počeli su da se zabavljaju. Ali stvari su se promenile kada se preselio u London zbog posla tri godine kasnije, i započeo je zloglasnu aferu sa modelom i TV voditeljkom, Ulrikom Džonson, početkom 2002. godine.

Nensi je u početku odbacila glasine, insistirajući da je par "jači nego ikada". "Puno smo pričali poslednjih dana i bilo je mnogo gluposti u medijima. Sven će objasniti sve i opovrgnuti njene izjave," rekla je ona i dodala: "Sve je to njen pokušaj da se domogne publiciteta."

Dve žene su se uplele u javnu prepirku, a Ulrika je odgovorila: "Sven se ponaša kao lažljivi momak. Obećao mi je da će pričati sa Nensi, ali je onda izveo na večeru i čak me nije pozvao."

Ulrikina dadilja je čak tvrdila da je uhvatila par u krevetu zajedno, a Sven je na kraju priznao, pišući u svojim memoarima iz 2013. godine.

"Tek kada smo se sreli na nekoj vrsti svečanosti u Mančesteru, dogodilo se nešto romantično. Bio sam tamo sa nekim ljudima iz FA. Iz nekog razloga, Ulrika je takođe bila pozvana. U hotelu smo se sreli prethodno veče i na kraju proveli noć zajedno."

Kada je Ulrika odlučila da napiše knjigu o svom životu poručila je Svenu da ne brine, jer neće pomenuti u njoj.

Afera je trajala četiri meseca

Što se tiče Nensi, ona je nakratko ostavila Svena pre nego što mu se vratila. Nensi je kasnije objasnila zašto je bila uz Svena u to vreme:

"Bili smo Sven i Nensi od prvog sastanka. Bila sam prva dama engleskog fudbala i nikada neće biti druge posle mene. Posle Svenovog prvog skandala, želela sam da ga ostavim. Nisam mogla da priznam sebi da postoji mogućnost da sam pogrešila. Da sam sve ostavila za njega. Moji advokati su rekli da mu dam još jednu šansu, ali da razmislim šta mogu da dobijem iz ovog," piše Stil.

Samo dve godine kasnije, bio je uhvaćen u još jednom ljubavnom trouglu, ovog puta sa sekretaricom Fudbalskog saveza, Farijom Alam (57), koja je, u to vreme u stilu sapunice, takođe imala aferu sa izvršnim direktorom Fudbalskog saveza Markom Paliosom.

Još jedna ljubavnica slavnog Svena bila je milionerka Marisa Kauči, koja je četiri godine uživala u vezi sa bivšim šefom Mančester sitija.

foto: Instagram/nancydellolio

Završila je kada je saznala da je jedna od pet drugih žena u "haremu".

"Bila sam sa Svenom četiri godine i slomio mi je srce. Rekao mi je da me voli i obećao da ćemo izaći kao par. U stvari, on me je držao u tajnosti da bi mogao da ima romanse sa drugim ženama," rekla je ona za strane medije.

Erikson je takođe, u svojoj autobiografiji iz 2013. godine, otkrio da je jednom spavao sa udatom ženom na njenoj sofi kada se njen muž vratio kući i uhvatio ih. Otkriće je na kraju isečeno iz konačnog nacrta knjige, ali dopis nije stigao do izdavača u Norveškoj koji su objavili necenzurisanu verziju.

"Nije rekla ništa o tome da ima muža, ali odjednom su se vrata otvorila i pojavio se veliki čovek koji je rekao: 'Ko si ti, dođavola?' Rekao sam: 'Bolje da odem', a on je odgovorio: 'Mislim da je tako verovatno najbolje'."

foto: EPA/MARK R. CRISTINO

Na kraju se razišao od Nensi u avgustu 2007. godine, a Erikson je kasnije otkrio da nije bio spreman za javno ispitivanje njegovih veza.

"Moj privatni život nije bio baš privatan u Engleskoj. Iako moj posao nije trpeo, smetalo mi je što navijači mogu da nabroje moje ljubavnice."

Sven je konačno pronašao trajnu ljubav sa odanom partnerkom Laniset Alkaides, koja je ranije bila plesačica u Panami. Fudbalski menadžer je proveo poslednje godine svog života voleći Laniset, sa kojom je živeo na prostranom imanju u svojoj domovini Švedskoj.

Pre svoje smrti, bivši selektor Engleske je u dokumentarcu izjavio: „Imao sam dobar život, možda predobar, za to morate da platite".

(Kurir.rs/J.M.)

