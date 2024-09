"Bijelo dugme je pre par dana pevalo istu pesmu u Puli i nije bilo reakcija" Čoban: Evo kome su zabranjeni ulasci u države regiona

Pevač Alen Islamović našao se u problemima nakon što je na koncertu u Splitu s grupom Bijelo dugme otpevao pesmu "Pljuni i zapjevaj, moja Jugoslavijo", na kojoj ga je publika u glas pratila.

Udruženje zagrebačkih branitelja Vukovara zbog toga je podnela prijavu protiv organizatora te traže da se Islamović proglasi nepoželjnom osobom u Hrvatskoj. Alen Islamović je poslednji koji je iskusio ono što su na malo drugačiji način nedavno iskusili srpski advokat i pevačica Severina.

foto: Live Production

Zašto su umetnici, ali i ljudi drugih profesija na meti onih koji sebi uzimaju za pravo da određuju koje nepodoban, diskutovao je gost "Pulsa Srbije" Robert Čoban, predsednikom Kolor pres grupe.

- U medijima se čini da se ta situacija intenzivirala. Imamo u proteklih pola godine, pa možda i više, zabranu ulaska Vlade Georgijeva u njegovu rodnu Crnu Goru, pa smo imali zabranu ulaska Jezdića na Kosovo, kada je trebalo da ima neku predstavu, pa smo imali slučaj ovog advokata, koji je čak uhapšen, znači ne samo zabrana, nego je 15 dana proveo u zatvoru. Zanimljivo je da je i to isto Bijelo Dugme par dana ranije u Puli imalo koncert, sad to je sve Hrvatska, i u Puli je Alen Islamović to pevao. Isto je na ekranima bila zastava Jugoslavije, i niko ništa nije rekao - započeo je Čoban, pa nastavio:

Bijelo dugme je pre par dana pevalo istu pesmu u Puli i nije bilo reakcija

- Mislim da ne bi trebalo previše obraćati pažnju na ta saopštenja tih udruga branitelja i sličnih, ovde sećate se da je bilo kada je Dino Merlin nastupao, poslednji put prošle godine, da smo imali situaciju da i ovde neki pozivaju da se Merlinu zabrani nastup i tako dalje, zato što je za vreme rata 90-ih govorio ovo ili ono dok je bio u Sarajevu pod opsadom, tako da su to neke stvari koje se stalno ponavljaju, ali jedna je stvar kada država nešto učini, kao u slučaju hapšenja ovog advokata ili kao u slučaju zadržavanja Severine i potonjeg priznanja da su postojale neke liste za koje je rečeno da će biti ukinute javnih ličnosti ili nekoga ko je nešto govorio, neki verbalni delik za koji smo mislili da je ukinut padom komunizma. Mislim da ne bi trebalo tako dramatično reagovati.

Kurir.rs

