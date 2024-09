Bred Pit otkrio mračnu tajnu koju Dženifer Aniston krije kao zmija noge: "Jedne večeri se upalio alarm i našao sam je napolju..."

Na filmski festival u Veneciji Bred Pit je stigao sa svojom partnerikom Ines de Ramon. Iako su u vezi već dve godine, ovo je bio njihov prvi zajednički crveni tepih.

Osim toga, puno pažnje privukao je njegov izgled. Iako bi uskoro trebao da napuni 61. godinu, Bred izgleda poput mladića. Njegov mladoliki izgled izazvao je lavinu komentara na društvenim mrežama, a neki su ga čak "optužili" da se podvrgao estetskim korekcijama.

foto: Cinzia Camela / Zuma Press / Profimedia

Glumac je oduvek privlačio pažnju javnosti, a on i Dženifer Aniston bili su jedan od omiljenih holivudskih parova čiji se obožavatelji i danas nadaju da će se pomiriti. Međutim, sada je u javnost procurela tajna koju je Bred podelio u jednom, nikad emitovanom intervjuu, prenosi Hello, a piše Story.

Bred je tada otkrio da Dženifer, ni manje ni više, nego mesečari.

"Mnogo toga radi dok spava. Jednom se upalio kućni alarm i našao sam je napolju. Morala je da prođe kroz tri ili četiri sobe. U par navrata sam čuo da se fioke u drugoj sobi otvaraju i zatvaraju, pa sam često pomislio da je možda bolje da se vratim na spavanje dok ona pobavlja neke stvari," rekao je Pit pa dodao da Dženifer ima naviku i da priča u snu, kao i da su neki od najboljih razgovara vodili dok je glumica spavala.

foto: JACQUES MUNCH / AFP / Profimedia

Podsetimo, Bred i Dženifer u braku su bili pet godina, a do danas su ostali u dobrim odnosima. O mogućem pomirenju počelo je da se nagađa nakon što je Pit bivšoj supruzi za 50. rođendan navodno poklonio vilu, i to za neverovatnih 79 miliona dolara. Uz to, govorilo se i da je jedan od razloga Dženiferinog raskida sa Džastinom Tereksom bio glumičino tajno dopisivanje sa bivšim suprugom.

(Kurir.rs/J.M.)

