Šerbedžija posle 2 godine nastupa u Beogradu: "Želeo bih da mi gosti budu Vasil i Marta Hadžimanov", prisetio se i muzičkih uspeha

Rade Šerbedžija će nastupiti u MTS dvorani 26. oktobra zajedno sa svojim orkestrom Zapadni kolodvor. Koncert pod nazivom "Zbog tebe, zbog sebe" biće održan nakon dve godine na istom mestu, zbog čega se umetnik posebno raduje.

"Najlepša sećanja me vezuju za Dvoranu Doma sindikata, najviše zbog Arsena Dedića. To su bile sedamdesete i osamdesete, kad je on imao velike koncerte," rekao je Rade i kroz smeh dodao da je njegova publika bila starija od njega, a da je sada uglavnom čine njegovi vršnjaci.

Kako i sam kaže, Rade je često u svojim izlaganjima kritičan prema vlastima, ali ne kao pojedincima, kao i prema autoritetima. Njegovi počeci muzičkih nastupa bili su veoma skromni. Počeo je da ih radi sedamdesetih s Miroslavom, svojim prijateljem iz Zagreba.

"Neke od svojih prvih koncerata radio sam sa svojim sinom Danilom, koji je tada imao dvadesetak godina. Naši nastupi su bili antiratni, pevali smo antiratne pesme," kazao je Šerbedžija, pa se prisetio i koncerta koji je devedesetih održao u Sava centru u Beogradu.

"Tada sam prvi put, nakon 1992. godine, došao u Beograd. Pozvali su me ni manje ni više nego u Sava centar da napravim koncert. U jednom danu smo napravili dva koncerta. Prvi je odmah bio rasprodat, drugi takođe, tako da smo za jedno veče skupili osam hiljada ljudi. I to je zapravo moj najveći muzički uspeh - rekao je Rade kroz smeh i dodao da je prekretnica u njegovoj muzičkoj karijeri bio susret s gitaristom i kompozitorom Miroslavom Tadićem.

"Preko Vlatka Stefanovskog sam, 2001. godine u Americi, upoznao Miroslava Tadića. Tada smo se družili, zavoleli, postali prijatelji i zajedno svirali i kod moje i kod njegove kuće. Onda mi je jedan dao rekao: "Hajde da mi to snimimo, da vidimo kako zvuči". Njemu se to strašno dopalo, njegovi vokali i moj glas. I tako je počelo - prisetio se Rade.

Nakon objavljivanja dva albuma Miroslav Tadić ga je posavetovao da potraži orkestar u Zagrebu, ali Rade je odlučio da osnuje svoj - Zapadni kolodvor.

"To su sve muzičari vrhunskog kvaliteta. Svi su profesori muzike i odlično se razumemo. Oni su mi baza i oni će biti baza i za koncert koji ćemo imati," - ispričao je Šerbedžija i dodao da mu je želja da mu gosti na predstojećem koncertu bude njegov prijatelj i muzičar Vasil Hadžimanov, kao i njegova ćerka Marta, za koju Rade kaže da ima božanski glas.

Šerbedžija je u obnovljenoj kultnoj dvorani nastupio prvi put još 2018. godine, kada mu je gost na koncertu bio Damir Urban, a nakon toga, 2022. godine, održao je još jedan nastup.

Poznato je da je Šerbedžija miljenik publike koja uživa u njegovim vanserijskim i uvek dozirano eksplozivnim, te krajnje emotivnim nastupima. Zbog toga su njegovi koncerti poznati kao oni koji se pamte i na koje se publika rado vraća.

