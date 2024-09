Plastični hirurg raskrinkao Bred Pita: Tvrdi da ga jedan detalj odao da je u tajnosti otišao pod nož i podmladio se za 100.000 $

Holivudski superstar Bred Pit tema je svih medija prethodnih dana, a mnogi su se zapitali kako je moguće da nije ostario i da izgleda tako dobro. Povele su se brojne polemike, a sve je rešio estetski hirurg dr Džoni Beteridž pre par meseci.

Naime, o izgledu Breda Pita govori se mesecima unazad, a prvi put se javnost zainteresovala za njegovu tajnu.

Lice Breda Pita u Veneciji privuklo je pažnju foto: Gigi Iorio / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Beteridž je zbog toga odlučio da uporedi dve fotografije holivudske zvezde, napravljene u razmaku od tri godine, i potvrdio da je bilo "značajnih" promena na njegovom licu.

U razgovoru za britanski "Mirror" govorio je o znakovima koji ukazuju na to da je Bred imao operaciju i to "verovatno imao zatezanje lica".

- Ako poredimo njegove nedavne slike sa fotografijom od pre nekoliko godina vidi se da ima manje bora oko usta i očiju nego na prethodnoj slici - objasnio je.

Takođe, objasnio je kako glumac "stari unazad".

- Bore sa lica ne nestaju same i nikakva količina hidratantne kreme ne može da ih natera da nestanu. Signalni znak je oko uha. Oni koji imaju fejslifting imaće ožiljak tamo jer se tu koža zateže. Pit ima taj ožiljak, koji me ubeđuje da je uradio ovo. Možete sakriti operaciju ako želite - objasnio je.

Bred Pit stari unazad foto: Courtesy De’Longhi/Mega / The Mega Agency / Profimedia

Za ovaj luksuz platio je skromnih 100.000 evra.

- Zvezde često ulaze u lekarske ordinacije anonimno, a bolnice će uložiti dodatne napore za njihovu privatnost. Lekarima nije dozvoljeno da razgovaraju o zdravstvenim uslovima svojih pacijenata, tako da stvari obično ne procure u štampu. Za operaciju poput one koju je možda Bred Pit imao, trebalo bi do četiri nedelje oporavka, tako da ako slavna ličnost može da ostane van radara mesec dana ili više, može da ima ovu vrstu operacije, a da to niko ne zna - zakljuio je.

(Kurir.rs/I.M.)