Otkriveni detalji svađe Vilijama i Harija: Stariji brat sprema paklenu osvetu, evo šta je isplanirao uoči krunisanja

Jedan tragični detalj tekuće svađe princa Vilijama i princa Harija pokazuje koliko daleko treba ići da se zaleči rascep, prema njihovom bliskom prijatelju.

Nekada davno, činilo se da dva prinčeva dele snažnu vezu, često se viđali kako udružuju snage za ciljeve bliske njihovim srcima ili se upuštaju u ljubazno zezanje. Kada se Vilijam oženio Kejt Midlton 2011. godine, Hari je bio pored brata dok je njegova nevesta hodala niz prolaz u Vestminsterskoj opatiji.

Detalji svađe princa Vilijama i princa Harija foto: Bav Media / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Nažalost, takvi srećni prizori su sada daleko sećanje, a poznato je da braća nisu razgovarala od sahrane svoje pokojne bake, kraljice Elizabete II u septembru 2022.

Tokom njegovog i Megan Markl eksplozivnog intervjua sa Oprom Vinfri 2021. Hari je priznao da je i njegov stariji brat bili su 'na različitim putevima', a u godinama od kada se jasno vidi da tek treba da nađu zajednički jezik. Zaista, skoro pet godina od Harijevog šokantnog preseljenja u Kaliforniju, čini se da između braće postoje okeani na više načina.

Za članak napisan u Tajmsu, izvori su sugerisali da je malo verovatno da će Vilijam u skorije vreme sklopiti mir sa Harijem zbog njegovog portretisanja Kejt u njegovom bestseleru iz 2021. godine. Prijatelji su čak rekli da se Hari retko pojavljuje u razgovorima danas, a da je Vilijam fokusiran na drugo mesto.

Princ Vilijam ne može da oprosti Hariju "Memoare" foto: Toby Melville-REUTERS/POOL supplied by Splash News / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Prijatelj princa Vilijama je rekao:

"Ove godine je u velikoj meri fokusiran na svoju ženu, decu i oca. Njegov brat nije nešto o čemu se priča."

Nakon krunisanja njihovog oca kralja Čarlsa prošle godine, Vilijam (42) je navodno dao do znanja da želi da njegova sopstvena ceremonija "izgleda i oseća se drugačije" kada za to dođe vreme. Veruje se da bi jedna razlika mogla biti to što je Hari izostavljen sa liste pozvanih. Kako stvari trenutno stoje, Vilijamovi prijatelji tvrde da ne bi želeo da njegov mlađi brat bude na krunisanju. Bliski prijatelj oba brata navodno je rekao za The Times:

„Oni su otuđeni, što je užasno tužno“.

Princ Hari je memoarima zatvorio porodična vrata foto: Promo

U Harijevim memoarima, koji su pružili uvid u njegovo kraljevsko odrastanje i razloge za odvajanje od života u palati, vojvoda je govorio o tome kako je prvi put sreo svoju „bezbrižnu, slatku, ljubaznu“ snaju, kada je ona bila jednostavno Kejt Midlton, prisećajući se kako su uživali da se rugaju Vilijamovom kostimu inspirisanom mačkama pre fensi zabave.

U drugom pasusu o Vilijamovom i Kejtinom venčanju iz bajke, Hari je ponovo sa ljubavlju govorio o Kejt, rekavši: „Voleo sam svoju novu snaju, osećao sam da je mi je više sestra, sestra koju nikada nisam imao i oduvek želeo, i bio sam zadovoljan što će ona zauvek stajati na Vilijevoj strani."

Međutim, stvari su se okrenule kako je naracija napredovala, a Hari (39) sugeriše da se Kejt ponašala hladno prema Megan. U jednom sećanju, Hari se prisetio kako je Kejt navodno napravila grimasu nakon što je Megan zatražila da joj pozajmi sjaj za usne. U drugom, on je tvrdio da je Kejt rasplakala Megan neposredno pre venčanja, nakon sukoba oko haljina deveruša. U jednom posebno nezaboravnom pasusu, Hari je tvrdio da se Kejt uvredila nakon što je Megan primetila da je imala „mozak bebe“ nakon rođenja svog trećeg deteta, princa Luisa, 2018. Hari je napisao: „Kejt je spoenula telefonski poziv u kojem su d je razgovarao o vremenu za probe za venčanje: 'Oh, da, sećam se: ne možeš da se setiš nečega, a ja sam rekao da to nije velika stvar, jer si upravo dobila bebu", piše Miror.

Braća su poslednji put zajedno viđena na sahrani kraljice Elizabete foto: Printscreen Twitter

Ovo dolazi nakon što su i Vilijam i Hari prisustvovali nedavnoj sahrani svog strica lorda Roberta Felouza u Norfolku, očigledno bez komunikacije u vreme zajedničke tuge. Jedan izvor je za The Sun rekao da su braća, iako su bila samo pet jardi jedan od drugog, sedela na suprotnim stranama crkve Svete Marije i da nisu govorila posle službe.

(Kurir.rs/M.J)

