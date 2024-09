Bila je lutka sa naslovnih strana, danas je beskućnica: Lepotica je doživela nervni slom, izgubila zube i kosu i ostala bez ikoga

Loni Vilison već godinama živi na ulici kao beskućnica, tačnije od 2016. godine nije bilo uvek tako. Nekada je bila jedna od najpoželjnijih dama šoubiznisa, a muškarci su za njom gubili glavu.

Loni Vilson već godinama živi na ulici foto: MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Luta sa naslovne strane doživela je brodolom

Bila je poznati model za kupaće kostime i fitnes instruktora, krasila naslovne stranice magazina i uživala u glamuru koje je donosio takav život, ali tragedija je vrebala iza ćoška. Bračnu postelju je delila sa zvezdom hit-serije "Čuvari plaže", Džeremijem Džeksonom.

Brak ju je koštao svega foto: Profimedia

Inače, Loni i glumac su se venčali 2012. godine, ali su se nakon niza svađa rastali dve godine posle. Situacija je kulminirala nakon što je on fizički napao u zajedničkom domu u zapadnom Holivudu. Ona je imala dva slomljena rebra, povrede vrata i ogrebotine na licu.

Nervni slom i zavisnost su je uništili

Dobila je nervni slom 2016. godine, izgubila posao, stan i auto, a pre toga bila asistentkinja u jednom hirurškom centru u Los Anđelesu. Postala je zavisna od meta i alkohola i sve je krenulo nizbrdo. Poslednjih godina fotografije čuvene Loni zaista su ponižavajuće. Sve češće je viđamo kako kopa po smeću u prljavoj i pocepanoj garderobi. Od njene nekadašnje lepote nije ostalo ni naznaka. Samo oni koji su je baš dobro poznavali mogli bi danas da je prepoznaju.

Loni Vilson izgleda neprepoznatljivo foto: MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Jednom prilikom govorila je o ovom svom životu na ulici.

"Ne želim da pričam sa svojim prijateljima, sasvim mi je dobro. Ne želim da mi niko pomaže. Mogu sama da se snađem. Imam sve što mi treba. Nikoga nije briga za mene i neću da ih vidim jer oni ne žele mene da vide. Nemam mobilni. Imam hranu i mesto za spavanje. Nabavim novac tu i tamo i ima hrane u kontejnerima i blizu radnje. Puno je toga ovde. Pre nego sam postala beskućnica udarila me struja i od tada ne mogu da ostanem na jednom mestu. Ne mogu da živim u zgradi, ne mogu da živim u kući, ne mogu da živim nigde jer jednostavno stalno moram da se krećem", rekla je za The Sun svojevremeno.

♬ sonido original - Mr.Per.Latinoamerica 🌎 @mr.per.latinoamerica La vida de Loni Willison conmovió a la audiencia, ya que, a pesar de la preocupación de varias personas por su situación de vida en la calle, ella declara sentirse más robusta y más confiada que nunca. #mrperlatinoamerica🌎

Ne kupa se kako bi izbegla napade

Ona je 2018. nestala nakon što su prijatelji pokušali da je nagovore da ode u kliniku za odvikavanje od zavisnosti. On je iste godine je za medije rekla kako se nije tuširala više od godinu dana i da želi da bude što prljavija kako bi izbegla napade na ulici. Nema zube, sva imovina joj je u kolicima za kupovinu.

"Što sam prljavija, to bolje. I smrdljivija. Kad dopustim te dve stvari, to deluje. Ošišala sam se da bih izgledala drugačije. Sama sam to uradila. Ali ipak su me napadali i to mora da se desi" rekla je nekadašnja manekenka

(Kurir.rs/M.J)

Bonus video:

02:35 SVI POGLEDI UPRTI U NJU, SOFI MILO OŽIVELA BARBI LUTKU! Manekenka sabrala utiske pokraj roze kabrioleta: Ovo mi je posebno drago