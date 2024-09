"Gledala sam svog muža sa drugom ženom i to tokom praznika": Slavnoj glumici se "diže želudac", a njenom dragom ne smeta ništa

Glumac Rajan Rejnolds otkrio je kako se oseća kada gleda svoju ženu, glumicu Blejk Lajvli u intimnim filmskim scenama.

Blejk nije najveća obožavateljka tih scena

Bljek Lajvli o seks scenema muža Rajana Rejnoldsa foto: Profimedia

Glumica je ranije govorila o tome kako se oseća dok gleda svog supruga u izazovnoj seks sceni iz filma "Deadpool" i može se reći da nije najveća obožavateljka.

"Bila sam u avionu sa svojom bebom. Ovih dana to je vrsta torture, jer sam u avionu i svuda oko sebe gledam svog supruga u seks montaži tokom praznika sa drugom ženom, jer svi žele da gledaju "Deadpool" u avionu," rekla je glumica Džimiju Falonu.

Blejk Lajvli kaže da joj je bilo mučno da gleda scene seksa svog supruga foto: Charly TRIBALLEAU / AFP / Profimedia

"Tako da, 14 sati sam gledala kako mom suprugu jedu pire krompir iz zadnjice – to je u filmu - to je usamljena, okrutna i neobična vrsta torture," dodala je.

"Ne smeta mi toliko"

Rejnoldsu s druge strane ne smeta da toliko gledati Lajvli kako se ljubi s drugima u filmovima. U razgovoru za "Elle" magazin rekao je:

"To mi ne smeta toliko. Ne vidim to na jeziv način. Ljudi ne shvataju da se odmah iza njih nalazi 50 ili 60 umornih, gladnih, prezaposlenih članova ekipe," poručio je, prenosi Index.

Sa glumcem je u braku od 2012. godine foto: Printscreen YouTube

Par je u braku od 2012. godine, a venčali su se nakon godinu dana veze. Upoznali su se tokom snimanja filma "Green Lantern", dok su oboje bili u drugim vezama.

Blejk na meti kritika

Podsetimo, navodne tenzije i nesuglasice između glavnih glumaca zasenile su nov film "It Ends With Us". U filmu glume Blejk Lajvli i Džastin Baldoni, koji su prema izvorima iz filmske industrije bili u sukobu. U razgovoru za "Rolling Stone" objasnili su da su napetosti između njih dvoje bile "javna tajna" na snimanju.

Nisu zajedno ni promovisali film

Spekulacije o lošem odnosu između njih počele su se širiti nakon što su mnogi primetili da njih dvoje nisu zajedno promovisali film.

Oko prirode njihovog odnosa bruje svi mediji foto: BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Nisu se nijednom zajedno pojavili i fotografisali tokom promotivnog dela turneje. Lajvli je sarađivala s kolegama iz filma na pres događajima, kao i s Kolin Huver, autorkom knjige na kojoj se film temelji. Baldoni je s druge strane većinu promotivnih aktivnosti i pojavljivanja odradio samostalno.

Navodno je sukob nastao nakon što se u pisanje scenarija uključio Rajan Rejnolds, suprug Blejk Lajvli. Ističe se da je Rejnolds uticao na donošenje kreativnih odluka sa kojima se Baldoni nije slagao. Baldoni je, osim što je imao glavnu uloga u filmu, ujedno bio i njegov reditelj, dok su Lajvli i Rejnolds bili producenti. Mnogi sumnjaju da je uticaj poznatog glumačkog para bio značajan te da se Baldoni nije slagao s mnogim odlukama koje su donesene.

