Rada Đuričin bila je jedna od naših najstarijih glumica: Njena koleginica proglašena je za 5. na svetu, a i dalje neumorno radi

Legendarna glumica Rada Đuričin, koja nas je oduševljavala godinama, preminula je danas u 91. godini, saopštilo je njeno matično Jugoslovensko dramsko pozorište.

Dramska umetnica neće počivati u Aleji zaslužnih građana, po svojoj želji, već u rodnom Vršcu za kojeg je vežu divne uspomene.

foto: Marina Lopičić

Ova umetnica završila je dva fakulteta, književnost i glumačku akademiju. Na FDU je diplomirala u klasi sa Nikolom Simićem, Ružicom Sokić i Velimirom Batom Živojinovićem.

Dobitnica je nagrade za životno delo Zlatni ćuran. Tokom dugogodišnje karijere glumila je u brojnim filmovima i serijama, među kojima su i "Selo gori, a baba se češlja", "Tajne vinove loze", "Miris kiše na Balkanu", "Vojna akademija" i mnoge druge.

foto: Damir Dervišagić

Do današnjeg dana, Rada je bila jedna od pet najstarijih srpskih glumica, a dalje u tekstu predstavljamo vam njene koleginice.

Mira Banjac

Mira Banjac nosi laskavu titulu pete najstarije glumice na svetu. Sa 94 godine ova umetnica i dalje vredno radi i snima.

Pripada prvoj generaciji glumaca koja je završila Pozorišnu školu u Novom Sadu. Likove žena iz naroda, svoja najuspelija glumačka dostignuća, najčešće ostvaruje svojevrsnim humorom. Osim u pozorištu, gde je dobila niz priznanja, igrala je i u nizu televizijskih drama i serija (na primer glavnu ulogu u seriji Marija Stipe Delića i više glavnih uloga u dramama Milenka Vučetića) te na filmu.

foto: Kristian Aranjoš

Na velikom ekranu ostvarila je više uloga za pamćenje, posebno u ostvarenjima Gorana Paskaljevića. Autorka je scenarija kratkometražnog filma "Laku noć Šnjuka". 2000. godine dobila je nagradu Dobričin prsten, kao najveće glumačko priznanje u Srbiji.

Mirin recept za dugovečnost

Glumica veruje da su, pre svega, geni ti koji diktiraju sve što je važno za dugovečnost. Ali, ne samo to.

- Ja sam radan čovek. Nikada se ne opuštam potpuno, uvek nešto radim, i mislim da je u radu spas, tu je moja najveća snaga. I inače, a posebno sada, enormno mnogo čitam jer moram da sačuvam glavu. Glavu moramo da sačuvamo jer ona "telefonira" celom telu. Pratim život onakav kakav jeste i pokušavam da mu se prilagodim sa onoliko snage koliko još imam. I nešto što mladi ljudi često zaboravljaju: u mladosti se treba čuvati za starost, ne treba je brzo potrošiti.

foto: Kristian Aranjoš

Kada dođete u te godine, jasno se to vidi. Čovek mora da se sporazume sa svojom starošću, godinama, da zna šta tim godinama pripada, a šta ne. Ne svaku svoju boru sam ponosna, i one "rade za mene" neka ih, one su takođe odraz svega onoga što sam prošla kroz život - rekla je ranije glumica.

U ovom momentu u svetu postoje samo četiri glumice koje imaju više godina od nje: Džun Lokart, Eva Mari Sejnt, Dženis Pejdž, Džun Spenser, a više o njima pročitajte dalje u tekstu.

Ko su srpske najstarije glumice?

Pored Mire Banjac, jedna od naših najstarijih umetnica je Renata Ulmanski. Od Mire je mlađa svega dve nedelje (29. novembar 1929 - danas), a publika njene role obožava.

foto: Promo

Najveći uspeh glumica Renata je ostvarila 1957. godine, zahvaljujući jednoj od svojih prvih filmskih uloga, kao frajla Jula u filmu "Pop Ćira i pop Spira", prvom jugoslovenskom filmu u boji. Publika je zna i po ulogama u filmovima "Diližansa snova" iz 1960, a zatim i novijim "Bolje od bekstva", "Lepa sela lepo gore" i "Spasitelj".

Kao televizijska glumica upamćena je po ulozi majke u TV seriji "Salaš u Malom Ritu", i kasnije, u serijama Ljubiše Samardžića: "Jesen stiže, Dunjo moja" i "Miris kiše na Balkanu". Dobitnica je Zlatne arene na Filmskom festivalu u Puli, Statuete Joakim Vujić za doprinos razvoju pozorišne umetnosti u Srbiji i tri Sterijine nagrade.

Žiža Stojanović

Godinu dana mlađa od Mire i Renate je popularna Žiža Stojanović (19. novembar - danas). Publika je pamti kao kelnericu Canu Fontanu iz serije "Srećni ljudi" Siniše Pavića.

foto: Marina Lopičić

Takođe se pojavila u serijama: "Diplomci", "Salaš u Malom Ritu", "Otpisani", "Bolji život", "Porodično blago", "Ljubav, navika, panika", "Vratiće se rode" i mnoge druge. Glumila je u filmovima: "Povratak otpisanih", "Balkan ekspres 2" i "Tesna koža 3".

Eva Ras

Sedam godina mlađa od Rade je Eva Ras koja je 1. januara proslavila 83. rođendan. Ova glumica i dalje vredno radi i snima, a rado je viđen gost u emisijama.

Sa filmom Dušana Makavejeva "Ljubavni slučaj ili tragedija službenice PTT" (1967) postigla je svetsku slavu. Po mnogim filmskim kritičarima i teoretičarima, najbolju ulogu je ostvarila igrajući Gocu u filmu Aleksandra Saše Petrovića "Biće skoro propast sveta" (1968). Igrala je u velikom broju mađarskih filmova, koje su režirali: Livija Đarmati, Janoš Roza i Ferenc Kardoš.

foto: Kurir televizija

Dobitnica je mnogih filmskih nagrada u zemlji i inostranstvu: "Zlatni leptir" (1996) u Mađarskoj povodom proslave stogodišnjice filmske umetnosti; "Veliki pečat" Jugoslovenske kinoteke za životno delo (2001).

Evu će publika gledati u dugoočekivanom ostvarenju "Djeca Kozare" Loradana Zafranovića, koji je snimala prošlog leta.

Ko su najstarije glumice u svetu?

Džun Lokart

Džun Lokart (25. jun 1925 - danas), američka glumica u penziji i sa 98 godina je četvrta najstarija glumica na svetu.

Ova umetnica svoju karijeru započela je sredinom 1930-ih godina filmovima "Božićna pesma" i "Nađi me u Sejnt Luisu". Veliku popularnost stekla je 50-ih glumeći u brojnim tv formatima, ali i filmovima. Dva puta je nominovana za Emi, a dobitnica je Tonijeve nagrade.

Eva Mari Sejnt

Eva Mari Sejnt (4. jul 1924 - danas), američka glumica, koja ima 99 godina i zauzima treće mesto među veteranima ovog posla.

U karijeri dugoj 75 godina, osvojila je Oskara i nagradu Emi, uz nominacije za Zlatni globus i dve filmske nagrade Britanske akademije.

Sejnt nosi titulu najstarije žive dobitnice Oskara i jedne od poslednjih preživelih zvezda iz Zlatnog doba holivudske kinematografije.

Dženis Pejdž

Dženis Pejdž (16. septembar 1922 - danas), američka glumica koja ima 101 godinu i trenutno je druga najstarija na svetu.

Sa karijerom dugom skoro 60 godina, ona je jedna od poslednjih preživelih zvezda iz zlatnog doba Holivuda. Rođena u Takomi u Vašingtonu, počela je da peva u lokalnim amaterskim emisijama sa pet godina.

Igrala je u filmu "Romansa na otvorenom moru" (1948), u kojem je Doris Dej debitovala na filmu. Pejdž je kasnije učestvovala u brojnim ostvarenjima, ali je nakon u filmu "Two Gals and a Guy" (1951), odlučila da napusti Holivud. Veliki uspeh ostvarila je na Brodveju.

Džun Spenser

Nakon smrti Branke Veselinović, titulu najstarije preuzela je Džun Spenser (14. jun 1919 - danas), engleska glumica u penziji koja ima 104 godine.

Ona je široj publici najpoznatija po sapunici "The Archers", u kojoj je pozajmljivala glas Pegi Vuli. Već dve godine je u penziji, a aktivno se bavila glumom 79. godina.

(Kurir.rs/J.M.)

