Džeksona su optuživali da je pedofil, a evo kakav je otac bio: Sin kralja popa razrešio dilemu "Tad sam shvatio da nije normalno"

Kralj popa Majkl Džekson poslednjih godina svog života bio je suočen sa optužbama za pedofiliju. Nakon što je izjavio da spava u istom krevetu sa decom sa kojom nije u krvnom srodstvu pokrenut je sudski spor, a do danas kruže teorije zavere.

Njegov sin Princ Džekson, razrešio je dilemu, kakav je otac bio.

Majkl Džekson bio je optužen za pedofiliju foto: PHOTOlink / Everett / Profimedia

Džekson ima troje dece, sina Princa i ćerku Paris, koje je dobio sa drugom suprugom, medicinskom sestrom Debi Rou, a najmleđeg Bigija, rodila je surogat majka.

Svo troje je odgajio sam, na svom ranču, a testamentom im je zaveštao porpiličnu svotu novca. Svoje bogatstvo podelio je na tri dela, koje će im se isplaćivati do njihove 40 godine.

Džeksonov život pratile su brojne kontroverze, naročito oko odgajanja dece, a jednom prilikom je Princ odlučio da razjasni neke stvari. U intervjuu za Los Angeles Times iz 2006. godine objasnio je zašto je njegov otac pokrivao njihova lica.

Princ Džekson foto: Profimedia

- Rekao nam je da nam je maske stavljao zato što želi da imamo svoj život. Mislim da nikada nisam razmišljao o tome da li su druga deca tako živela dok sam bio mlađi. Ali kada sam saznao ko je moj otac, shvatio sam da to nije normalno - objasnio je.

Ko je njegov otac shvatio je prilikom jedne posete Diznilendu.

- Bilo je more fanova koji su mahali i slikali me. Mislio sam da je to normalno, pa sam samo odmahnuo rukom. Tek kada sam video snimak tatinog nastupa, na kojem su ljudi padali u nesvest, shvatio sam kolika je njegova moć - objasnio je Princ.

Ko je Princ Džekson?

Princ Džekson foto: Printscreen/Instagram

Princ Džekson (24) je najstarije dete kralja popa i imao je samo 12 godina kada je ostao bez oca, nakon čega ga je odgajila Majklova porodica. Naime, on nije krenuo očevim stopama i priznao je da nije talentovan za ples i pevanje, ali da ga šou-biznis ipak zanima.

Princ je bio producent mužičkih spotove za bend svoje sestre Paris, "The Sound Flowers" i želi da postane priznati producent, reditelj, scenarista, i glumac, a zadnjih godina se posvetio i humanitarnom radu.

Paris Džekson foto: Profimedia

"Neki detalji davali su mi do znanja što se događa, ljudi su nas celo vreme pratili u stopu. Nije bilo posebnog trenutka kada sam shvatio da mi je otac svetska zvezda, već skup tih malih situacija", prisetio se.

(Kurir.rs/I.M.)