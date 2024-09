Madona 38 godina mlađeg dečka drži na kratkom lancu: Zna se ko nosi pantalone u vezi, mladi fudbaler mora da poštuje njena pravila

Pop ikona Madona (66) već neko vreme se zabavlja sa fudbalerom Akemom Morisom (28), koji mora da poštuje stroga pravila kad provodi vreme sa njom. Jedno od njih se odnosi na televiziju.

Zna se ko nosi pantalone u ovoj vezi

Madona i Akem Moris foto: printscreen/Instagram/Madonna

Kako navodi Mirror, pevačica je pronašla svoju srodnu dušu u skoro 40 godina mlađem partneru, a uprkos velikoj razlici u godinama uspevaju da se usklade. Međutim, konce povlači Madona, koja sve kontroliše.

- Madona je podvrgla Akema gomili pravila i strogih uslova za zabavljanje. I on je pristao na njih jer je "zagrejan" i spreman da plati cenu - tvrdi "insajder" blizak paru i dodaje:

- Ona je veoma stroga. On živi kod nje, ali samo zato što dele njen krevet, ne znači da može i da spava u njemu. Kad ona to hoće, on mora da ode da spava ili ustane kada ona radi, bez obzira na sve. Takođe mu zabranjuje da gleda sport i televiziju kada provode vreme zajedno.

Romansa na prvi pogled

Madona i Akem Moris foto: COBRA TEAM / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Kako navode par se upoznao na fotografisanju za magazin "Paper" 2022. godine. Tema je bila "divlji noćni izlazak u Njujorku". Prvi znak njihove romanse bio je tokom ovogodišnje proslave 4. jula, kada je Madona dala izjavu o "neverovatnoj godini" u kojoj je uživala nakon što je pretrpela ozbiljne zdravstvene probleme.

Madona je zatim podelila fotogrfije sa njim na kojima ona i Akem deluju zaista srećno zajedno. Ostaje pitanje da li će romansa opstati, a do tada njih dvoje uživaju u ljubavi.

(Kurir.rs/I.M.)