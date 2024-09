Bivša devojka Ivana Bosiljčića je prava lepotica: Izgleda kao avion, strasti planule slučajno, a onda se pojavila Jelena

Popularni glumac Ivan Bosiljčić, godinama je u ljubavi sa pevačicom Jelenom Tomašević, a pre nego što su vezu krunisali brakom, dramski umetnik ljubio je koleginicu.

Ivan je godinama u braku sa Jelenom Tomašević foto: Ana Paunković

Radeći na mjuziklu "Cigani lete u nebo" Pozorišta na Terazijama, u kojem je Ivan tumačio glavnog junaka, a lepa Lidija Novaković bila deo baletske postavke, sasvim slučajno planule su varnice.

Njihova romansa trajala je nekoliko meseci, a onda je svako krenuo svojim putem. O svojoj romansi nikada nisu pričali. Lidija je diplomirala na Fakultetu za kulturu i medije na Megatrend univerzitetu u Beogradu. Pohađala je brojne seminare i master klasove u zemlji i inostranstvu, a 2014. godine bila je stipendista američke škole „Jacob’s Pillow“.

Ivan je nakon toga rešio da stane na ludi kamen sa Jelenom

Popularni par doživeo je veliku krizu 2009. godine, kada su na svoju ljubav stavili tačku.

Razišli su se pod pritiskom medija foto: Aleksandar Jovanović Cile

- Ivan i ja smo se zabavljali i pod pritiskom medija smo se razišli. Svako je imao neku svoju priču, svoje mišljenje na to: Treba ili ne treba. I Sergej Ćetković, moj dragi kolega sa kojim se i družim, nazvao me je: „Napisao sam ti jednu pesmu“. I pusti mi on pesmu „Da mi je da mi se vrati moj dragi“. Kažem ja da ne dolazi u obzir ja njemu da pevam: „Da mi je da mi se vratiš“ - ispričala je kroz smeh Jelena Tomašević i dodala:

Stavili su ljubav na pauzu foto: Kurir

- Stvarno, ja da ispadam jadnica, neću da pevam ovu pesmu. I prođe neko vreme, bogami, mislim oko dve godine, Ivan i ja smo se već pomirili. U svakom slučaju, jednom prilikom mu kažem: „E, da ti pustim šta mi je Sergej napisao, a nisam nikad otpevala“. Kada je čuo pesmu, Ivan je bio oduševljen: „Ovo je božanstveno, zašto nisi snimila?“ - ispričala je pevačica nedavno za domaće medije.

Jelena i Ivan venčali su se 2011. foto: Damir Dervišagić

Glumac koji je shvatio da ljubav prema Jeleni ne jenjava dao je sve od sebe da je osvoji. Usledilo je tajno pomirenje sa Jelenom, romantična veridba u Parizu, a zatim su se 2011. jedno drugom zakleli na večnu ljubav. Od tada, odnos krunisan ćerkom Ninom nije više prolazio kroz krize, a njih dvoje postali su jedan od najstabilnijih parova na javnoj sceni.

(Kurir.rs/I.M.)