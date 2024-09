Od majke je do poslednjeg dana krio da je gej: Pevač se godinama borio sa depresijom, a onda je za pronađen mrtav

Džordž Majkl bio je svetska muzička zvezda uz čije hitove su mnoge generacije proživljavale najlepše trenutke mladosti. Preminuo je 25. decembra 2016. godine u 53. godini, a mesecima se spekulisalo o uzroku njegove smrti.

Tri meseca kasnije stigao je zvaničan izveštaj. Patolog je zaključio da je Majkl umro prirodnom smrću, te da je patio od oslabljenog srca i oštećene jetre, prenose svetski mediji.

- Završena je istraga smrti Džordža Majkla i urađen je poslednji obdukcioni nalaz. Potvrđeno je da je smrt nastupila prirodno, usled dilatativne kardiomiopatije sa zapaljenjem miokarda, i masne jetre. Dalja istraga nije potrebna - navodi se u nalazu patologa Darena Saltera.

Sumnje su nastale jer se pevač dugo borio sa depresijom. Sve je počelo kada je godinama skrivao svoju seksualnost, a sve zarad marketinga. To su ga savetovali njegovi menadžeri jer je bilo poznato da je Džordž Majkl miljenik žena, a da su neke od najlepših bile u njegovim spotovima.

Skandalozne fotografije usred seksa

Pevač je aprila 1998. godine bio uhvaćen usred seksa u javnom WC-u na Beverli Hilsu. Policajac koji ga je pratio radio je kao tajni agent. Majkl je morao da plati kaznu od 500 funti i da obavi 80 sati društveno korisnog rada zbog incidenta na javnom mestu. Njegova najgora kazna su bili mediji koji su ga tih dana razvlačili na naslovnicama sa istinitim i izmišljenim informacijama.

Javno priznanje

Ubrzo posle ovih događaja Džordž je priznao za televiziju “CNN“ da je u vezi sa američkim biznismenom Kenijem Gosom.

„Bio sam prvi put u vezi sa 27 godina, ali sa svojom seksualnošću sam se pomirio tek sa 24 godine. Izgubio sam partnera koji se zarazio HIV-om i onda mi je trebalo tri godine da odbolujem. Potom je umrla moja majka. Imao sam utisak da je na mene bačena kletva“, rekao je Majkl.

Pevač je u jednom od intervjua rekao kako je istinu o svojoj seksualnosti priznao svojoj sestri i nekim bliskim prijateljima. Oni su ga savetovali da ne otkriva ništa roditeljima, a posebno mami jer bi je uznemirila bojazan da ne dobije HIV.

Džordž Majkl je otvoreno govorio i podržavao gej prava od 1998. godine. Spot za pesmu “Outside“ je bio objavljen ubrzo nakon incidenta u javnom WC-u na Beverli Hilsu i napravljen je kao satira. Pevač u spotu pozira dok policija igra u javnom WC-u u disko fazonu.

Džordž Majkl prvu gej ljubav imao je u dvadesetim godinama foto: Profimedia

Prva ljubav

Džordž se prvi put zaljubio u 27. godini, u brazilskog stilistu Anselma Felipea, koji ga je praktično proganjao u Riju i na kraju uspeo da mu uruči poziv za jednu žurku.

"Pratio me je kilometrima, to bi me u normalnim okolnostima nateralo da bežim. Umesto toga, bio sam "zarobljen", rekao je Majkl jednom prilikom.

I Anselmo je, baš kao i Džordž, imao konzervativnog, mačo oca, pa je njihova veza ostala u senci čak i kada se preselio u Los Anđeles kako bi živeli zajedno. Džordž je bio užasnut kada je Anselmu 1993. dijagnostikovana sida i kada se stilista vratio u Rio. U strahu od publiciteta koji bi to moglo da stvaroi, Džordž nije bio sa svojim ljubavnikom na samrti, a to ga je navodno proganjalao do smrti. No, Anselmov gubitak motivisao ga je da otkrije roditeljima istinu i napiše majci emotivno pismo na četiri stranice.

