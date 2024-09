Milorad Pavić razgovarao sa ćerkom noć pre njenog samoubistva: Bio je na Zlatiboru sa 31 godinom mlađom, kad je stigao koban poziv

Jedna od najtragičnijig epizoda u životu našeg čuvenog pisca Milorada Pavića je samouboisvto njegove ćerke Jelene. O ovom događaju pisac nikada nije govorio, a njegova udovica Jasmina Mihajlović otkrila je nakon njegovoj smrti kako je uticala na njega.

Život Milorada Pavića obeležilo samoubistvo ćerke foto: Privatna Arhiva

Jasmina je otkrila da je s Jelenom imala blizak odnos, te da su često provodile vreme zajedno. Kako je navela bila je upućena u Jelenine borbe sa teškom depresijom.

Kobni čin

Tragedija se dogodila kada je Jelena imala 43 godine, ostavila je za sobom četvorogodišnju ćerku.

- Sa Jelenom sam bila i prijateljica, išli smo na kafu, ali bila je bolesna, imala je neku užasnu depresiju. Posle njene udaje i rođenja deteta delovalo je kao da se bolest potpuno smirila. Izgleda da je bolest krenula da se vraća, ona je prestala da uzima lekove, niko nije mogao da je natera na to. Desila se ta tragedija kad je imala 43 godine, i ćerku od četiri godine. Mi smo bili na odmoru na Zlatiboru, dan pre njene smrti razgovarao je Milorad sa njom telefonom, upravo je bila završila kurs fotografije, dva dana ranije imala je samostalnu izložbu... - rekla je Jasmina za Gloriju.

Jasmina je otrkila da je bila u odličnim odnosima sa Pavićevom ćerkom foto: Dragana Udovičić

Kako je objasnila, Milorad nije znao za detalje tragedije, već mu je ona saopštila.

- Mene je sutradan pozvao novinar i vrlo bezočno mi saopštio sve detalje samoubistva, kako se bacila sa sedmog sprata. Nisam znala šta da radim, pozvala sam prvo njenog brata Ivana, a Milorad je bio sa svojim biografom Radovanom Popovićem u kafiću. Policija se nikad nije javila. Seli smo u kola i došli u Beograd. Mislim da ga je to dotuklo - rekla je Jasmina za Gloriju.

Iz braka samo pisaću mašinu

Jasmina je prvi put srela Milorada dok je još bila studentkinja. Tog sudbonosnog dana, zakucala je na vrata njegovog kabineta na fakultetu. A onda je počela njihova romansa, koja je opstala uprkos tome što su mnogi predviđali kraj, jer je bila 31 godinu mlađa.

Pavić iz braka poneo smao pisaću mašinu foto: Privatna Arhiva

Međutim, brakorazvodna parnica Milorada Pavića se odužila, a on je iz braka izašao samo sa pisaćom mašinom.

- On je izašao iz braka i poneo je samo rukopise, pisaću mašinu i neka lična dokumenta. Iznajmili smo stan u tadašnjoj Ulici Georgija Dimitrova, tačno preko puta Tašmajdanskog parka, gde je sada Pavićev spomenik. Nismo imali ništa, kupili smo rešo, plastični sto, stolice... Užasno smo se osećali tada. Sve je to bilo toliko teško i toliko prevratnički, na toliko nivoa prevratnički da ne želim da se sećam. Mi nismo znali da li ćemo umeti da živimo zajedno, jer jedno je ljubav i literatura, a drugo je stvarni život. Mislila sam da neću izdržati taj život s Pavićem jer je on posvećen poslu. Imao je vojnički način života kad je rad bio u pitanju - objasnila je ona.

Pavićev razvod je trajao četiri godine

Milorad i Jasmina su bili u braku kad su se zaljubili foto: Marija Ćalić

Kako je otkrila Jasmina, njegova supruga nije bila sprmena da se dogovori, te je ceo proces trajao 4 godine.

- A on je već imao odraslu decu: ćerku od 27 i sina od 31. Osim toga, ja sam imala dobar brak i rekla sam Miloradu: ‘Ja to ne mogu.’ Tokom tih meseci, od decembra 1991. do aprila 1992, bilo je jasno da ipak moram da se otkinem od svog bivšeg života. Onda je on pozvao moju mamu, otišli smo na večeru i tada me je zaprosio. Moj razvod je trajao vrlo kratko, a njegov četiri godine.

Milorad Pavić je nakon razvoda sve ostavio bivšoj surpuzi foto: Petar Vujanić

Branka Pavić nije bila rada da se to ikakvim dogovorom reši. Sada nema svedoka da mi to potvrde, ali mislim da je taj brak i bez mene bio gotov. Njegova supruga, istoričarka umetnosti, teško je to podnela. A Milorad je njoj sve ostavio. On ju je obezbedio, ne samo decu nego i širu porodicu. Uvek je brinuo da svi budu zadovoljni. Putujući s njim, imala sam spisak lekova i svih potrepština, od praškova do parfema, kome šta treba da se kupi - objasnila je.

