Slavna holivudska zvezda dospela na listu milijardera: Od ovog posla je najviše zaradila, ali to nije najbolje što joj se desilo

Selena Gomez (32) je ono što u svetskom šou biznisu nazivaju "trostruka pretnja", ona je podjednako uspešna kao pevačica i glumica, ali i producentkinja. Ali to nije sve, jer je kao preduzetnica postigla ogroman uspeh. Selena je sad među najmlađim milijarderima u SAD-u!

Njena ukupna vrednost procenjena je na 1.3 milijarde dolara. Iako je prvenstveno poznata kao pevačica i glumica, najveći deo njenog bogatstva dolazi od mejkap brenda Rare Beauty, koji je lansirala 2020. godine.

Viralni brend

Prema Time-u, Rare Beauty kozmetika je "najprodavaniji brend u poznatom lancu kozmetičkih radnji i dostupan je u 36 zemalja", te nastavlja da zarađuje sve više novca. Prošle godine je najpopularniji proizvod njenog brenda bilo tečno rumenilo od 23 dolara.

Njeno bogatstvo delimično potiče i od glume, kojom je počela da se bavi još u detinjstvu, ali dobro zarađuje i kao pevačica s hitovima poput "Calm Down" i "The Heart Wants What It Wants". Takođe, bivša devojka Džastina Bibera bavi se mentalnim zdravljem preko platforme Wondermind, i na Instagramu je treća najpraćenija osoba s 424 miliona pratioca, piše Mondo.

Nova ljubav

Selena je u decembru prošle godine potvrdila da je u vezi s Benijem Blankom šest meseci, a tada ga je nazvala "nečim najboljim" što joj se ikad dogodilo, i izjavila da se prema njoj ponaša "bolje nego bilo koje ljudsko biće na ovoj planeti". Inače, Selena i Beni poznaju se godinama jer su sarađivali s J. Balvinom i Tejnijem na pesmi "I Can’t Get Enough" iz 2019.

Beni je sve iznenadio bizarnim pedikirom koji praktikuje na svojim stopalima, a jednom prilikom imao je iscrtane i kisele krastavčiće, koje inače Selena obožava.

