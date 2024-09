Holivudski zavodnici zaratili zbog princeze Dajane: Izašli napolje, a onda je počela svađa, poznati muzičar otkrio sočne detalje

Legendarni muzičar Elton Džon u svojim memoarima "Me" je otkrio dugočuvanu tajnu o životu princeze Dajane. Njih dvoje su bili dobri prijatelji, a posle njene smrti napisao joj je jednu od svojih najlepših ljubavnih pesama "Candle In The Wind".

Elton Džon otkrio da se dva glumca umalo potukla zbog Dajane foto: AH / Backgrid UK / Profimedia

Lejdi Di je bila čest gost na Eltonovim nastupima i neretko su prisustvovali istim dešavanjima. Upravo na ovaj način Elton je prisustvovao ne tako prijatnoj situaciji - dvojica glumaca se umalo potukla zbog nje.

Naime, kako Elton Džon piše, princeza Dajana je imala daleko veći uticaj na muškarce nego što smo mogli i da naslutimo. Tako se 1994. godine na jednoj londonskoj zabavi dogodio sukob dvojice slavnih glumaca oko toga ko će se udvarati princezi.

Ričard Gir i Dajana su sedeli pored vatre foto: Profimedia

- Ričard Gir i Dajana su odmah izgledali veoma obuzeto jedno drugim - piše Elton i objašnjava da su ledi Di i princ Čarls u to vreme bili rastavljeni, dok je Gir tek raskinuo sa supermodelom Sindi Kraford.

To je, međutim, zasmetalo jednoj durgoj filmskoj zvezdi i to akcionoj.

- Dok smo mi ostali ćaskali, nisam mogao da ne primetim čudnu atmosferu u prostoriji. Sudeći po pogledima koje im je upućivao, to što su se Dajana i Ričard Gir sprijateljili zasmetalo je Silvesteru Staloneu - otkrio je Elton Džon i dodao.

Silvester Stalone se iznervirao kad je video Gira i Dajanu foto: Profimedia

- Mislim da je došao na žurku s namerom da zavede Dajanu, ali su mu planovi uništeni .

Kad je došlo vreme za večeru, primetio je da su Gir i Stalone iščezli, a Dejvid Furniš (danas suprug Eltona Džona) uočio ih je kako se svađaju, spremni da celu situaciju reše očigledno pesnicama. Furniš ih je razdvojio, ali je tenzija ostala primetna cele večeri.

- Posle večere, Dajana i Ričard Gir su seli ispred vatre, a Silvester je besno otišao kući - istakao je muzičar i dodao da je glumac vikao kako nikad ne bi ni došao da je znao da će "Je*beni Princ iz bajke biti tu".

Princeza Dajana foto: Profimedia

Novinari su pozvali Girove predstavnike za medije u nadi da će dobiti komentar, ali je izostao. Takođe i Stalone je odabrao da mudro ćuti o celom incidentu koji se dogodio, ako se uopšte i dogodio.

(Kurir.rs/I.M.)