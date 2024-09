Saznala je da ima rak dojke, pa odbila lečenje lekara: Eli je šokirala tvrdnjoj o lečenju opake bolesti

Eli Mekferson se osvrnula na svoju borbu protiv raka dojke u iskrenom intervjuu za 60 Minutes Australia . Manekenki je dijagnostikovan rak dojke pre sedam godina, ali je tu dijagnozu prvi put otkrila u svojim novim memoarima Elle. Šezdesetogodišnjakinja je rekla Trejsi Grimšou da je bila u "šok" kada je dobila dijagnozu, ali je odlučila da ne radi mastektomiju i hemoterapiju koje su joj lekari predložili.

Bila je jedna od najlepših manekenki sveta, a onda.. foto: Profimedia

„Kao što možete zamisliti, bio je to mali šok. Mislim da bilo koja žena, većina žena, kada im se postavi dijagnoza, ne misle da će im se to dogoditi", rekla je ona.

El je podvrgnuta lumpektomiji i saznala je da njen rak nema jasne granice - što znači da se mogao proširiti. Rekla je da joj je rečeno da ima "mastektomiju, hemoterapiju, zračenje i zamenu hormona".

„Sedim ovde kul i pričam o tome, ali realnost je, znate, bio je to veoma veliki trenutak dubokog daha – hajde da to tako kažemo“, rekla je. „Znate, nije logično. To je bio samo unutrašnji osećaj. Imala sam osećaj da postoji drugačiji način da pristupim ovome i sledila sam ga.'

Eli kaže da je oduvek sledila 'prirodnu medicinu' i rekla da je njen izbor bio 'nekonvencionalan' kao i 'ostatak njenog života'.

Nije želela da ide na uobičajene terapije foto: Profimedia

„Bio mi je izbor da izgubim grudi ili život. Dakle, to nije bio sujetni izbor, da se tako izrazim. To je bio prirodan put u mom tretmanu iznutra', rekla je.

„Zaista sam posmatrala telo na holistički način duhovno i fizičko blagostanje", rekla je ova lepotica.

Protivila se savetu 32 lekara odbijajući hemoterapiju nakon što je bila podvrgnuta lumpektomiji zbog HER2 pozitivnog estrogenskog receptivnog intraduktalnog karcinoma.

