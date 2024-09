Džej Lo se posle razvoda drži za ruke s najboljim prijateljem Bena Afleka: Izašla polugola, mislila da je niko ne snima, pa...

Glumica i pevačica Dženifer Lopez prošetala je crvenim tepihom na Filmskom festivalu u Torontu u goloj haljini o kojoj je brujao svet.

Gola haljina o kojoj je brujao svet foto: Geoff Robins / AFP / Profimedia

U jeku razvoda od glumca Bena Afleka, odlučila je da pokaže šta propušta, a paparaci su je uhvatili kako se drži za ruke sa njegovim najboljim drugom Met Dejmonom.

Evo šta radi dok misli da je ne snimaju

I dok su svi brujali o haljini koju je ponela i to bez donjeg veša, ona je odlučila da slobodan trenutak podeli sa Dejmonom.

Na fotografijama se vidi kako se drže za ruke, Dženifer je tužna dok mu nešto priča, oči su joj bile pune suza, a izgleda da Met čini pravu stvar - tu je za oboje. Njegov izraz lica je poprilično snužden.

Postavlja se pitanje da li je to Dženifer možda pokušala da vrati svog Bena razgovarajući sa njegovim prijateljem ili su u pitanju neki drugi razgovori.

Ben Aflek i Met Dejmon su dobbri priajtelji foto: CBS / Planet / Profimedia

Poznato je da se Met Dejmon i Ben Aflek poznaju iz detinjstva, ali da su i mnoge uspehe postigli zajedno, rame uz rame. Njihovo prijateljstvo je poznato u Holivudu kao jedno od "najistrajnijih", a met je svedočio i njihovom prvom razlazu.

Razvod posle dve godine

Pevačica je podnela zahtev za razvod braka na drugu godišnjicu venčanja, a o njihovom razlazu se spekulisalo prethodnih par meseci.

Ben Aflek i Dženifer Lopez se razvode nakon 2 godine braka foto: River / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Ben je, prema pisanju Daily Maila, znao da će njegova uskoro bivša supruga napraviti taj potez i nije želeo da je sprečava u tome.

"Ben je znao da će Dženifer podneti zahtev za razvod. To ga uopšte nije šokiralo. Zapravo, on joj je to dopusti" rekao je za britanski medij zajednički prijatelj bivšeg para.

(Kurir.rs/I.M.)

Bonus video:

00:28 Dženifer Lopez i Ben Aflek se ponovo verili: Latino diva lepe vesti podelila na Tviteru