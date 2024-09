Nikol Kidman umrla majka: Tužne vesti joj javili par sati pre uručenja nagrade, hitno napustila Veneciju

Glumica Nikol Kidman doputovala je pre par dana u Veneciju, gde je trebalo da primi nagradu za najbolju glumicu na Filmskom festivalu, a uoči uručenja dobila je vest da joj je preminula majka. Ona je bolovala od raka.

Glumica je hitno otputovala nazad kući, a umesto nje, nagradu je preuzela rediteljka filma, Halina Rejn, koja je pročitala njenu izjavu.

Nikol Kidman je morala hitno da napusti Veneciju foto: Mario Cartelli / Zuma Press / Profimedia

- Danas sam stigla u Veneciju i nedugo nakon sam saznala da je moja lepa, hrabra majka Dženel En Kidman upravo preminula. U šoku sam i moram ići svojoj porodici, ali ova nagrada je za nju, ona me je oblikovala, ona me vodila, ona me je stvorila. Izuzetno sam zahvalna što mogu svima vama izgovoriti njeno ime kroz Halinu. Sudar života i umetnosti je težak, a moje srce je slomljeno. Volimo vas sve - navodi se u izjavi.

Inače, glumica je nagrađena za rolu u trileru "Babygirl"

Bila je uz nju

Nikol je bila vrlo bliska sa majkom, a nakon što se njena majka razbolela, glumiac je preuzela brigu o njoj.

Nikol Kidmnan sa majkom foto: Profimedia

- Mogu gledati svet, jer smo bliske, očima 81-godišnje žene. Ona je vrlo direktna i vrlo iskrena i tako dobijam pristup svetu kroz njene oči, oči moje majke, dakle deo mene u skoro 80-i - govorila je glumica o majci pre dve godine.

