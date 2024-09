Veliki povratak Maraje Keri posle smrti majke i sestre u istom danu: Objavila snimak na kome peva, a evo šta je poručila

Pevačica Maraja Keri je krajem avgusta otkrila da su joj preminule majka Patriša i sestra Alison, istog dana.

"Srce mi je slomljeno jer sam prošlog vikenda izgubila majku. Nažalost, tragičnim spletom okolnosti, moja je sestra izgubila život istog dana", rekla je tada.

Nakon tragičnog gubitka Maraja je uzela pauzu od posla, a onda se u nedelju obratila svojim pratiocima na Instagramu i progovorila o "teškim nedeljama" koje su iza nje.

Rekla je kako se vraća na posao objavivši video s probe. "Nazad na posao. Bilo je ovo nekoliko teških nedelja, ali jako cenim svačiju ljubav i podršku i jedva čekam da vidim svoje obožavatelje u Kini i Brazilu. Volim vas", poručila je.

Maraja i njena majka Patriša imale su vrlo komplikovan odnos, a sve zbog velikog uspeha koji je pevačica doživela tokom svoje karijere. Njena majka se takođe bavila muzikom, bila je operska pevačica, a kako pišu strani mediji, bila je ljubomorna što i ona nije slavna u svetu muzike. Međutim, iako su imale probleme u svom odnosu, Maraja se "osećala blagosloveno" jer je s majkom mogla da provede njene poslednje trenutke.

S Alison je Maraja bila u, navodno, jako lošim odnosima i već duže vreme se nisu videle, čak ni kad se Alison jako razbolela. Alisonin prijatelj Dejvid Bejker je rekao kako Maraja "nikad nije pokušala da kontaktira" svoju sestru koja je svoje poslednje nedelje provela u bolnici.

"Poziv ili čak bolje video poziv bi puno značili Alison. Ali poziv nikada nije došao", rekao je on. Tvrdi i kako je Alison bila jako nesrećna što je Keri prekinula svaki kontakt s njom i što nije pokušala da se pomiri. "Često je pričala o tome. Pitala se hoće li Maraja i neko od njene rodbine da dođe na njenu sahranu", ispričao je za The US Sun.

Maraja i Alison od detinjstva nisu imale dobar odnos. Pevačica je u svojim memoarima "The Meaning Of Mariah Carey" rekla kako je njena sestra "problematična", a otkrila je i da je jednom prilikom pokušala da je "proda makrou".

"Kad sam imala 12 godina, moja sestra me je nadrogirala valijumom, ponudila mi mali prst pun kokaina, nanela mi opekotine trećeg stepena i pokušala da me proda makrou", napisala je u knjizi.

