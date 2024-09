Objavljeno ko će nastupiti na poluvremenu 59. Superboula: Poznat je po brojnim hitovima i osvojio je 17 Gremija

Šou na poluvremenu Superboula jedan je od najiščekivanijih i najgledanijih muzičkih događaja godine, a mnogi jedva čekaju da vide ko će biti zvezda tog šoua. NFL je objavio da će na 59. Superboulu naredne godine šou predvoditi američka rep zvezda Kendrik Lamar. Inače je poznat po hitovima "Not Like Us", "HUMBLE", "Money Trees" i dr.

Reper se obratio svojim pratiocima na Instagramu putem snimka na kome baca fudbalske lopte po terenu.

- Zovem se Kendrik Lamar i nastupiću na Superboulu 59. Spremaš li se? Nadam se da je tako... hajdemo... Ne bih želeo da to propustiš. Nađimo se u Nju Orleansu - rekao je.

Sedamnaestostruki dobitnik Gremija izjavio je da se raduje što će rep žanr uvesti u dugo očekivanu prvenstvo, navodi Page Six.

- Rep je još uvek najuticajniji žanr do danas. A ja ću biti tamo da podsetim svet zašto. Dobili su pravu osobu za to - rekao je Lamar.

Set Dudovski, muzički urednik NFL-a, nazvao je Lamara umetnikom koji ima "duboki" uticaj na "muziku i kulturu".

- Kendrik je uvek iznova dokazivao svoju jedinstvenu sposobnost stvaranja trenutaka koji odjekuju, redefinišu i na kraju uzdrmaju same temelje hip-hopa - dodao je.

Oduševljenje je izrazio i Džej Zi, koji kaže da je Lamar "umetnik i izvođač koji se pojavi jednom u generaciji".

foto: Starpix / Shutterstock Editorial / Profimedia

- Njegova duboka ljubav prema hip-hopu i kulturi oblikuje njegovu umetničku viziju. Ima neuporedivu sposobnost definisanja i uticaja na kulturu na globalnom nivou. Kendrikov rad nadilazi muziku i njegov uticaj će se osećati godinama koje dolaze - dodao je Džej Zi.

Ovo nije prvi put Lamar nastupa na poluvremenu Superboula. Pre dve godine Lamar je nastupao sa Snupom Dogom, Dr Dreom, Eminemom, Fifti Sentom i Meri Džej Blindžom, a mnogi su bili oduševljeni povratkom u prošlost i "zlatnim dobom repa".

Finale Superboula održaće se na stadionu Caesars Superdome u Nju Orleansu 9. ferbuara 2025. Do sada su na poluvremenu Superboula nastupali Lejdi Gaga, Šakira, Dženifer Lopez, Kejti Peri, Ašer, Rijana i drugi.

(Kurir.rs/ Page Six/ 24sata.hr/ L. S.)