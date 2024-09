Otkriveno kako je Adrijana pala na Marka Jarića i postala srpska snajka: Svi su se pitali kako ju je zaveo, ovo je njen odgovor

Javnost se godinama pitala kako je srpski košarkaš Marko Jarić uspeo da osvoji tada najlepšu ženu sveta, Adrijanu Limu. Osim po svom neospornom talentnu i uspesima koje je beležio, Jarić je poznat i po svom braku sa ovom čuvenom lepoticom koji je trajao 7 godina.

Marko Jarić i Adrijana Lima foto: Profimedia

Par je dobio dve ćerkice, Valentinu i Sijenu, a 2016. godine rešili su da stave tačku na svoj brak, a do razvoda je navodno došlo zbog Markove prevare. O Markovom ljubavnom životu dugo se ništa ne zna, a Adrijana je sreću našla kraj Andree Lemersa kojem je rodila sina.

Slavna manekenka se pojavila sa naslednicama u Los Anđelesu na premijeri filma i pozirala dežurnim paparacima, a mnogi su primetili da je jedna ćerka njen klon, a druga preslikana otac.

foto: Fati Sadou/ABACAPRESS.COM / Abaca Press / Profimedia

Naime, nije tajna da je naš košarkaš oduvek bio poznat kao veliki džentlmen čemu u prilog ide i priča o njihovom upoznavanju, tačnije o trenutku kada je Lima "popustila" i postala Markova devojka. Ipak, Marko dugo nije želeo da otkrije kako je smuvao jednu od najlepših žena sveta, na čemu mu mnogi zavide.

- Ne smem nikom da kažem kako sam smuvao Adrijanu. To je tajna, koju bih morao da naplatim - rekao je svojevremeno Marko Jarić kroz osmeh.

Međutim, deo tajne otkrila je Adrijana kada je priznala kakvim je šmekerskim gestom uspeo da je obori s nogu.

Marko Jarić i Adrijana Lima foto: Profimedia

- Došla sam kući posle našeg prvog sastanka i tamo me je sačekalo iznenađenje - moja kuća je od vrha do dna bila ispunjena predivnim crvenim ružama. Nikada nisam dobila toliko ruža. Tu me je osvojio - ispričala je Adrijana pre mnogo godina.

Jarić uspešno krije svoju privatnost pa nije poznato da li ima emotivnu partnerku, a ono što je sigurno jeste da dosta vremena provodi sa svojim mezimicama, te koristi priliku da uživa u svakom zajedničkom trenutku.

