"Rekao je boleće te samo malo, vrištala sam": Manekenka je posle 30 godina progovorila o zlostavljanju koje je doživela i trudnoći

Tokom poslednjih nekoliko godina brojne poznate dame smogle su snage i progovorile o najbolnijim životnim periodima. Sve one imale su jednu zajedničku bol, a to je da su sve proživele iskustvo seksualnog zlostavljanja.

Jedna od njih je i popularna manekenka Padma Lakšmi koja je u memoarima detaljno opisala surovo iskustvo iz tinejdžerskog perioda. Naime, sve se dešavalo u periodu kada je živela sa majkom. Zlostavljanja je doživljavala od prijatelja svog očuha. Kako je u memoarima, a koje je objavila 2016. godine, objasnila morala je da leže u krevet sa tim muškarcem, budeći se sa njegovom rukom u njenom donjem vešu.

Bolna ispovest Padme Lakšmi foto: profimedia

Tu nije bio kraj njenoj patnji. Dok je bila tinejdžerka, bila je ludo zaljubljena u jednog dečka sa kojim je uplovila u vezu. Verovala je da je po sredi naivna ljubav, ali onda joj je priredio užas koji nikada nije mogla da zaboravi. Naime, taj dečko ju je silovao. O tome je decenijama ćutala.

"Otišli smo u njegov stan, zaspala sam i probudila sam se, a on je bio na meni. Pitala sam ga: "Šta to radiš?". Rekao je: "Boleće te samo kratko". "Molim te, nemoj', vrištala sam. Onda bi uzeo moju ruku i stavio je u svoj veš. Ne znam koliko puta se to ranije dogodilo, jer verujem da sam neke od takvih incidenata prespavala", ispričala je Padma svojevremeno za Njujork Tajms.

Bolna životna priča poznate manekenke foto: TheImageDirect.com / The Image Direct / Profimedia

Požalila se mami, usledila je reakcija koju nije slutila. Naime, o zlostavljanju očuhovog prijatelja nije mogla da ćuti. Mama joj je poverovala, ali njen muž nije. Na kraju su napravili komprompis i preselile se čak u Indiju.

Zatrudnela, nije znala ko je otac

Padma je napokon mislila da je cela agonija iza nje. Međutim, saznala je da je trudna i da čeka devojčicu kojoj je potom dala ime Krišna. Međutim, u tom periodu imala je dva momka sa kojima se zabavljala u isto vreme jer nije želela da ima ozbiljnu vezu. Vest je saopštila milijarderu Tediju Forstmanu koji je negirao da je otac deteta. Osećaj ga nije prevario što je pokazao i test očinstva koji je uradio. Međutim, prihvatio je Krišnu kao svoju ćerkicu. Dve godine kasnije uvestio je u svoj testament.

(Kurir.rs/Glossy/M.J)

Bonus video:

04:11 EMOTIVNA ISPOVEST LUISOVE SILVANE ZA KURIR: Nedostaje nam stalno, ali znamo da je tu pored nas! OTKRILA I KAKAV JE OTAC BIO