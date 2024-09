Glumca Bodu Ninkovića svi obožavaju, a retko ko zna njegovo pravo ime: Svi ga oslovljavaju nadimkom

Proslavljeni i višestruko nagrađivani glumac Boda Ninković penzionisao se 2021. godine.

Uz njegove uloge smo se svi smejali, plakali i uživali u njegovom raskošnom talentu. Međutim, njegov nadimak se toliko odomaćio u govoru da su mnogi i zaboravili koje je njegovo pravo ime.

Bodu Ninkovića obožava publika svih generacija foto: Nebojša Mandić

Glumac se zove Slobodan Boda Ninković. Svojevremeno je ispričao kako je dobio ovaj toliko popularni nadimak po kojem ga danas mnogi prepoznaju:

"Moj kum koji je mene krstio zvao se Slobodan i njemu je bio nadimak Boda. To je tako ostalo, a kad sam bio mali zvali su me Boda Roda, to im je bilo zgodno, ali to se nije dugo zadržalo. To jeste neka skraćenica - SloBODAn, ali to ime me je nekako umnogome odredilo. Postoje ljudi koji tvrde da imena mnogo utiču na karakter i to moje ime je pomoglo dosta da ja insistiram na toj nekoj potrebi za slobodom, da radim nešto na svoj način, da poštujem druge, ali da ne uzimam u obzir te autoritete, da to što kažu proverim", rekao je Ninković za Kurir.

Nadimak, ali i ime dobio je od kuma foto: Aleksandra Ignjatović

Dva puta je upisivao glumu. Oba puta iz prve. Dva puta je započinjao i muzičku karijeru. Pre nego što je postao poznat kao glumac, na Gitarijadi se proslavio kao muzičar. I rođeni brat mu je uspešan muzičar. Uspešne su mu i ćerke

