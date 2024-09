Glumica i slikarka Katarina Kaja Žutić na početku svoje karijere je naplaćivala intervjue. Kao ćerka slavnih roditelja, Svetlane Bojković i Miloša Žutića njeni počeci su bili teški, budući da je nosila teret na svojim leđima.

To ju je navelo da počne da naplaćuje intervjue.

- Ja stojim iza toga da naplaćujem intervjue. Zašto sam počela da naplaćujem intervjue? Zato što sam bila u nezahvalnom položaju, ćerka sam ljudi koji su već etablirani. Pogotovu mama je ultra popularna i neminovno sam bila u njenoj senci. Pitanja novinara su bila vezana isključivo za to koliko mene mama uči, a koliko malo uči, a koliko ja nju, a kako je biti dete poznatih roditelja - otkrila je Katarina jednom prilikom za Niški portal.

Kako je istakla, nije imala durogo izbora jer sve što su je mediji pitali odnosilo se na njene roditelje.

- Ja sam shvatila posle deset godina bavljenja ovim poslom da nikada neću uspeti da se izvučem iz toga. Onda sam počela da naplaćujem intervjue, odnosno da prestanem da ih dajem. Niko nikada nije imao nikakvu drugu ideju o tome šta bi mogao da me pita. Mediji me ne vole, ali to je manje bitno. Ja imam veliku sreću što mogu da radim posao koji volim i što od toga kako-tako ipak mogu da preživim - otkrila je svojevremno Katarina za "Niški portal".

Talenat za glumu nasledila od roditelja - Svetlane Cece Bojković i Miloša Žutića, a u razgovoru za Mondo otkrila je i kako sekao tinejdžerka nosila sa popularnošću majke.

- Ja sam kao mlada glumica mislila da je treba da budem samo dovoljno kvalitetna i da će za mene biti prostora pod suncem. I onda kako je vreme više prolazilo sada sam svesna – kvalitet je potpuno nebitna stavka.

Čovek mora da bude komunikativan, ljubazan, nekako prijemčiv ako već nije producent da bi mogao da opstane u našem poslu. Imate par nekih serija, neću da ih imenujem, ali imam utisak – što gore to bolje. I nasnimaše se ljudi onoliko. I ovajdiše se.

Ali dobro, živimo kao što rekoh u neoliberalnom kapitalizmu dakle – najbitnije je da je meni udobno da imam krov nad glavom, koliko ću da platim ovu vodu, da li ću imati da popijem kafu sa šlagom. Ili ipak bez.

E sad bilo je zaista u jednom trenutku i taj egzistencijalni strah kod mene. Bilo, nepovratilo se. Srećom nisam više u tom problemu. Ali kad se sve to kao sklopi nad mojom glavom, ja imam svoj odbrambeni mehanizam - ja tražim izlaz na potpuno drugom mestu. Pa sam tako svirala, malo završavala režiju, sada slikam. Uvek imam entuzijazam da naučim nešto novo - rekla je Katarina za Mondo.

