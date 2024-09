Na snimanju "Dva i po muškarca" krili njegovu ćelavost, a onda je digao ruke: Evo kako danas izgleda Alan iz čuvene serije (FOTO)

Američki glumac producent, scenarista i reditelj Džon Krajer najpoznatiji je po ulozi Alana Harpera u seriji "Dva i po muškarca", za koju je osvojio i dve Emi nagrade.

Gledali smo ga u svih 12 sezona popularnog sitkoma, koji se snimao od 2003. do 2015. godine, i jedini se iz glumačke ekipe pojavljuje u svakoj od ukupno 262 epizode.

Po epizodi je zarađivao oko 550 hiljada dolara i danas se njegovo bogatstvo procenjuje na oko 70 miliona dolara.

Dok je još glumio u seriji, tačnije 2013. godine, Krajer je počeo da gubi kosu, što su za potrebe snimanja pokrivali na razne načine - od sprejeva u boji do tupea i perika.

Ipak, poslednjih godina je potpuno prihvatio svoju ćelavost. Nakon "Dva i po muškarca", zapaženu ulogu ostvario je i u seriji "NCIS", u kojoj je glumio doktora Kajrila Tafta, u nekoliko serija je glumio i samog sebe, a poslednju ulogu ostvario je u seriji "Proširena porodica", čiji je i izvršni producent.

Kada su se početkom ove godine pojavile glasine o ponovnom snimanju serije "Dva i po muškarca" s originalnom glumačkom ekipom, Krajer je izjavio da više ne želi da ima posla s Čarlijem Šinom, koji je glumio njegovog starijeg brata Čarlija Harpera.

"U doba kad smo snimali 'Dva i po muškarca', Čarli je bio najplaćeniji televizijski glumac. Ipak, uspeo je to da upropasti, što vas tera da se zamislite. Volim ga, želim mu sve najbolje, ali ne bih više mogao s njim da surađujem", rekao je u emisiji "The View".

Naime, Šin je bio primoran da napusti "Dva i po muškarca" 2011. godine, zbog čudnih ispada u javnosti i vređanja producenta serije, nakon čega se prijavio na odvikavanje od droga i alkohola. U seriji ga je zamenio Ešton Kučer.

"Čarli je sada mnogo bolje, što je divno, On i ja nismo pričali nekoliko godina, ali drago mi je da mu je bolje", dodao je Krajer, koji je ranije u jednom intervjuu ispričao i kako su on i Šin imali sjajan odnos na početku snimanja serije, ali su se stvari zakomplikovale kada je on počeo da se drogira.

Što se tiče njegovog privatnog života, glumac je od 2007. u braku s novinarkom Lajson Džojner, s kojom ima ćerku Dejsi, dok s bivšom suprugom, glumicom Sarom Triger ima još i sina Čarlija Ostina.

