"Mislila sam da sam glupa" Verenica najbogatijeg čoveka na svetu se rasplakala uživo u emisiji, progovorila o najvećoj traumi

Loren Sančez, verenica vlasnika Amazona Džefa Bezosa, gostovala je u emisiji "Good Morning America" i prisetila se teških trenutaka koje je prolazila u školi i trenutka kad joj je profesorka pomogla da reši svoj veliki problem.

Loren je rekla kako se uvek osećala "glupom", a tek je kasnije saznala da ima disleksiju. Sančez je upravo zbog toga napisala knjigu za decu "The Fly Who Flew to Space", a s njom želi da pomogne svoj deci koja se trenutno bore s onim s čim se ona borila kad je bila mlađa. "Ova knjiga je za osmogodišnju mene koja se osećala jako glupom", rekla je ona.

"I jesam, sedela sam iza u razredu, bila sam tiha. Jako sam htela da budem novinarka, to je sve što sam htela da budem, ali sam razmišljala o tome da ne znam da pišem, bilo je užasno", ispričala je. Potom se verenica milijardera rasplakala jer se prisetila trenutka kad joj je profesorka pomogla da ostvari svoje snove. Ona ju je nagovorila da piše za školske novine.

"Rekla sam joj: ‘Ne znam baš da pišem.‘ Profesorka je rekla: ‘Samo piši bez razmišljanja o pravopisu i interpunkciji‘", prisetila se kroz suze. "Svaki put kad pričam o ovome sam emotivna", istakla je.

"Ne sećam se o čemu sam pisala. Bukvalno me pogledala nakon što sam joj predala članak i rekla: ‘Nisi glupa, samo ne znaš da speluješ‘", rekla je bivša novinarka. Tada ju je profesorka poslala da se testira za disleksiju. "To je bila profesorka na univerzitetu koja se zainteresovala za mene. Od lošeg učenika sam došla do Univerziteta Južne Kalifornije i postala novinarka", ispričala je Loren. Otkrila je i kako je njenom sinu Evanu takođe dijagnostikovan poremećaj učenja koji mu stvara probleme kod čitanja i pisanja.

Sančez je rekla i kako će deo prihoda od knjige donirati Međunarodnom udruženju za disleksiju koje pomaže deci u ranom dijagnostikovanju poremećaja. "Tako da ne moraju da prolaze kroz ono što sam ja prošla, misleći da nisu dovoljno pametna. Oni stvarno mogu da pomognu toj deci koja se bore s disleksijom, da im pomognu kod dijagnoze", dodala je.

Loren je ranije rekla da je uvek mislila kako neće moći da postane novinarka zbog disleksije. Zbog toga je odlučila da postane stjuardesa. Nakon srednje škole se preselila u Los Anđeles i prijavila se za posao. Međutim, nije dobila posao jer je tad, kako je rekla, imala višak kilograma. Zbog toga je odlučila da se vrati u školu i upisala na visoku školi El Camino. Tokom svog boravka tamo je otkrila da ima disleksiju. Nešto kasnije se upisala na Univerzitet Južne Kalifornije i tamo je provela dve godine. Uz fakultet je radila kao asistentkinja u KCOP-TV-u. Nakon dve godine je napustila školu kako bi mogla da postane reporterka.

(Kurir.rs/ Jutarnji.hr/ L. S.)

