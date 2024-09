Slavna pevačica na vrhuncu popularnosti poginula u jezivoj nesreći: Imala je samo 15 kada se udala za 12 godina starijeg makroa

Pre 23 godine, 25. avgusta, u avionskoj nesreći proginula je mlada pevačka zvezda Alija Dejna Hoton. Imala je samo 22 godine, ali je ostavila veliki trag u R&B, pop, i hip-hop muzici. Zvali su je "R&B princezom" i "Kraljicom urbanog popa".

Da je živa, Alija bi 16. januara proslavila 46. rođendan. Vest o tragičnoj i iznenadnoj smrti mlade i talentovane pevačke zvezde tog kobnog 25. avgusta 2001. godine, šokirala je ceo svet.

Pevačica je tragično stradala u avionskoj nesreći, kad se avion kojim je putovala srušio, a život je osim nje izgubilo još osmoro ljudi. Oko dva meseca nakon izlaska poslednjeg albuma, ekipa je završila snimanje njenog muzičkog spota na Bahamima za singl "Rock the Boat" i vraćala se kući na Floridu.

Iako je trebalo da krenu tek sledećeg dana, ranije su završili sa snimanjem i odlučili ipak ranije krenu kući. Ali, avion kojim su putovali imao je znatno više prtljaga i opreme nego što je bilo dopušteno, a i putnika više nego što je smeo da prevozi. Svedoci su kasnije otkrili da je čak došlo do svađe s pilotom, a let im je trajao vrlo kratko s obzirom na to da se avion se srušio i zapalio ubrzo nakon poletanja, samo 60 metara od kraja piste. Alija i svih osmoro njenih saputnika poginuli su na mestu.

Obdukcija je pokazala da je Alija imala ‘ozbiljne opekotine’ i da je ‘dobila udarac u glavu’, a osim toga je pala u šok jer je imala slabo srce. Zaključeno je da bi i da je preživela samu nesreću, njen oporavak bio gotovo nemoguć zbog ozbiljnosti njenih povreda.

Pilot koji je upravljao avionom u tom trenutku nije bio licenciran, a toksikološka ispitivanja otkrila su da je konzumirao alkohol i kokain. Naknadna istraživanja pokazala su da je avion prekoračio težinu za oko 300 kilograma i da je prevozio jednog putnika više nego što je to dopušteno. Porodica Alije je kasnije podnela tužbu protiv aviokompanije čiji je avion bio, a koja je rešena van suda. Nakon smrti Alije, njena muzika postigla je veliki komercijalni uspeh, sa nekoliko posthumnih izdanja.

Alija je sahranjena 31. avgusta 2001. u Njujorku, a sahrani je prisustvovalo 800 ožalošćenih među kojima su bili Misi Eliot, Timbelend, Gledis Najt, Lil’ Kim i Šon Kombs, poznatiji kao Didi. Na kraju ceremonije pušteno je 22 bela goluba, koji su simbolizovali 22 godine njenog života.

Alija se udala kada je imala samo 15 godina za tada planetarno popularnog 27-godišnjeg muzičara R Kelija, koji je kasnije optužen za seksualno zlostavljanje maloletnica i osuđen na 30 godina zatvora zbog vođenja lanca prostitucije i reketiranja. Magazin Vibe objavio je bračni sertifikat na kojem je navedeno da su se Alija i Keli venčali 31. avgusta 1994. u Čikagu.

Njih dvoje su pokušali da svoj brak drže u tajnosti, ali Alijina porodica je za to saznala i, kako prenose mediji, bili su besni. Zahtevali su poništenje, a pevačica je na to pristala u oktobru iste godine. Keli i Alija navodno su raskinuli 1995. godine.

Pokazalo se da je Alija bila jedna od prvih žrtava Kelija, koji je 3 godine posle razvoda od Alije bio na sudu nakon što ga je tada 20-godišnja Tifani Hokins tužila za 10 miliona dolara tvrdeći da je spavao s njom kad joj je bilo samo 15 godina, a njemu 24.

Muzička lista Bilbord navodi Aliju kao 27. najuspešniju ritam i bluz umetnicu u istoriji muzike. Zaslužna je za pomaganje u redefinisanju ritam i bluz muzike, popa i hip-hopa tokom devedesetih godina 20. veka i tako ostavila neizbrisiv trag u muzičkoj industriji. Njen drugi studijski album "One in a Million" postao je jedan od najuticajnijih ritam i bluz albuma decenije.

Kada je preminula 2001. godine njeno ime našlo se među 100 najpopularnijih imena za novorođenčad u Sjedinjenim Državama te godine. Alijina muzika uticala je na mnoge svetske zvezde, kao što su Adel, Bijonse i Rijana.

