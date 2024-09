Glumica otkrila detalje veze sa 32 godine starijom koleginicom: "Ne želim sve vreme da budem sa njom", iznela detalje iz kreveta

Glumica Sara Polson kaže da je tajna dugogodišnje veze u tome što svako ima zasebnu kuću. Sa glumicom Holand Tejlor u vezi je od 2015. godine, a za podkast "Smartless", Sara je otkrila dosad nepoznate detalje o njihovoj vezi.

"Mi ne živimo zajedno, to je svojevrsna tajna. Holand i ja provodimo puno vremena zajedno, ali ne živimo u istoj kući. U vezi smo već dugo i mislim da deo uspeha leži i u tome, provodimo vreme samo kada to želimo, a kada ne želimo, onda ne provodimo," ispričala je glumica.

Holand Tejlor i Sara Polson foto: Profimedia

Na pitanje da li bi želela odvojene spavaće sobe da ipak žive u istoj kući, Sara je odgovorila:

"Mi volimo da zaspimo tako što jedna drugu držimo za ruku. Volim da spavam kraj nje. Samo ne želim da budem uz nju sve vreme. Šalim se," kroz smeh je pojasnila.

Sara i Holand često su punile medijske rubrike zbog razlike od 32. godine između njih. Tejlor je u januaru proslavila 81. rođendan, a Sara ima 49. godina. Poznato je da je glumica, koja se proslavila u ulozi "žderačice muškaraca" Evelin Harper u seriji "Dva i po muškarca", pre Sare nije imala duge veze, a Sari je ovo treća veza koja je trajala više od 5 godina.

"Sklona sam tome i imam više iskustva. Holand nema. I tako, njen je život, a doći u njene godine i nakon što dugo nije živela s nekim, da ima mene i sve moje potrebe u svom prostoru, mislim da bi joj bilo puno odjednom," zaključila je.

Tejlor je u januaru za "Variety" rekla da ne može da zamisli ni da sa partnerikom deli isti set.

"Ne volim parove koji rade sve zajedno," rekla je tada.

Sara je svojevremeno rekla i da bi se "nekima koji gledaju sa strane" njihova veza mogla da učini nekonvencionalnom, ali da to nije nešto što je brine.

"Nisam birala u koga ću se zaljubiti. Ali mislim da znam zašto je interesantno ljudima, jer na papiru to sve izgleda nekonvencionalno. Za osobu koja se nađe u ovakvoj situaciji i boje se da će biti osuđivana ili pogrešno percipirana, neka vidi da živim život na svoj način, koji je autentičan za mene, samo pokušavam biti što realnija. Ako će to nekoga da inspiriše, to ne može biti loše," pojasnila je 2018. godine za Elle časopis, a preneo je Story.

(Kurir.rs/J.M.)

