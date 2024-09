Duboki dekolte i efektan nakit u prvom planu: Sloboda Mićalović u izdanju u kom je retko viđamo, glumica pokazala previše (FOTO)

Glumica Sloboda Mićalović pleni talentom i harizom, a ne prestaje da oduševljava i fizičkim izgledom. Dramska umetnica se trudi da neguje prirodan izgled koji podrazumeva minimalno korišćenje šminke.

Sloboda Mićalović foto: ATA images

Ona je nedavno je proglašena od strane američkog portala "Beautiful Women Pedia" za najlepšu prirodnu glumicu na svetu, a novom objavom na društvenoj mreži Instagram podigla je prašinu.

Naime, jesen se bliži pa je Sloboda bila obučena u crno, a u prvi plan dospeo je njen dekolte. Stajling je upotpunila nenapadnim, ali efektnim nakitom.

foto: printscreen/instagram/sloboda_micalovic_boba

Uočljivo je da glumica nema ni šminku, te je pokazala svoju prirodnu lepotu po kojoj je poznata. Jednom prilikom podelila je svoju tajnu:

- Mislim da žena mora da odvoji vreme za sebe, jer je to ulaganje i u posao. Treninzi, čitanje, gledanje filmova, zubar… Sve to dođe na red, pa i lepota lica. Lice je instrument kojim ja radim i moram da imam vremena za to. A druga strana toga je i uživanje, jer odlazak kod kozmetičara je uživanje. Fantastična kozmetika stvarno čini čuda - istakla je Sloboda u jednom intervjuu.

(Kurir.rs/I.M.)

Bonus video:

01:25 POZNATA GLUMICA NAMESTILA KOLEGINICI, STAVILA TUĐ NOVČANIK U NJENU TORBU! Skandal pred predstavu: Ovo su uradili kada su saznali!