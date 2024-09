Ovo ne razumeju oni koji nisu iskusili pravu ljubav: 39 godina mlađa devojka Lazara Ristovskog zaljubljena do ušiju pokzala poruke

Posle razvoda od glumice Danice Ristovski, Lazar Ristovski je sreću našao kraj 39 godina mlađe Anice Lazić. Njih dvoje ne kriju koliko su zaljubljeni, a čak su i podelili kadar u seriji “Drim tim”.

Iako je posredi njih razlika od 39 godina, ovaj par uživa u svojoj ljubavi.

- Najviše se piše o razlici u godinama, a Lazar i ja to i ne osećamo. Ima jedan momenat kada se oseti razlika u godinama, a to je kada jedemo palačinke, ja jedem sa kremom, a on za džemom i orasima. Tada osetimo, i to je to. Očigledno je to nešto što je tako i meni je žao što se žene danas kad napune četrdeset godina već nazivaju babama i kao da je starenje i imati neke određene godine danas sramota.

Volela bih da budem baba jednog dana i meni je to cilj. Uvek sam bila okružena starijima od sebe i takva sam od kada sam se rodila, sve moje drugarice su starije od mene. Da li je to zrelost, ne znam, ali prosto mi je takav horoskop, bog mi je tako dao. Što se nas dvoje tiče, ta razlika u godinama je kod nas najmanje važna, a u medijima je najvažnija - iskrena je bila Anica Lazić za Blic.

Pokazala intimne poruke koje dobija

Mlada Anica neretko objavljuje fotografije iz privatne arhive sa glumcem, a podelila je na mrežama i delić poruka i kompilmenata kojima je zasuta.

- Prelepi i mnogo jaki, i mentalno i svakako, podrška za vas! - pisalo je poruci koju je Anica podelila na svom Instgarm profilu, zahvalila se pa nastavila niz.

- Kao neko ko je u braku sa 42 godine starijim muškarcem, potpuno te razumem i šaljem podršku u svakom smislu, ljubav je ljubav! - glasila je druga poruka, na koju je Anica napisala:

- Ova poruka me je posebno raznežila. Želim vam svaku sreću!

Takođe, Anica je podelial još jednu poruku, koju je porkomentarisala kao jednu od najlepših tog dana.- Prave ljubavi zrače, to znamo mi koji ih živimo. Oni koji ne razumeju, nažalost, ne razumeju jer nisu osetili i ne treba ih kriviti. Vi ostanite inspiracija, sve najbolje!

