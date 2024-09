Uoči nastupa u Beogradu slavni Đino Vaneli uživao je u društvu našeg popularnog pevača: Evo kako se proveo sa Sašom Kovačevićem

Nakon rasprodatog spektakularnog koncerta na 40. Valjevo Jazz festu početkom godine, jedna od najcenjenijih svetskih zvezda starije generacije, kanadski muzičar, tekstopisac i producent Đino Vaneli (Gino Vannelli) vraća se u Srbiju.

Naime, tokom svog boravka u Beogradu slavni Vaneli susreo se i sa našim popularnim pevačem Sašom Kovačevićem.

"One and only Gino Vannelli! Bilo je veliko zadovoljstvo ugostiti legendu i čoveka koji je velikim delom zaslužan za formiranje mog muzičkog ukusa još od mladjih dana. Ne znam za vas ali ja se vrlo radujem predstojećem koncertu dragog Gina, gde ćemo slušati najveće hitove ovog muzičkog velikana," napisao je Saša na svom Instagram profilu, a njegove reči podržali su mnogi u komentarima.

Podsetimo, u vrhunskoj audio i video produkciji, Vanelijev beogradski koncert zvanično će otvoriti vrata koncertne sezone 19.septembra u Teatru Odeon.

