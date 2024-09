Srpska glumica u minijaturnom bikiniju pokazala svaki mišić: Ana Franić izgleda kao milion dolara, a na ovome joj svi zavide

Glumica Ana Franić poslednjih godina vredno vežba te je svoje telo dovela do savršenstva. Isklesani mišići su ono na čemu joj mnogi mogu pozavideti.

Ana je veoma posvećena sportu i sportskom načinu života, što joj je očigledno dalo novu snagu nakon ljubavnog kraha braka posle kojeg se iz Hrvatske vratila u Srbiju.

Ana je posvećena vežbanju

Nedavno je na Instagramu objavila fotografije u bikinijima. U minimalnom komadu tkanine Anini mišići su došli u prvi plan i retko ko je mogao da odoli ovakvom prizoru. Čak je i sama glumica ponosna na svoj izgled te redovno sa fanovima deli ovakve kadrove.

"Za mene je vežbanje više od vežbanja. Žene obično krenu u fitnes zbog oblina i slično, ali kad dublje uđete u to, onda promene na telu postanu samo posledica. Mene je zapalilo to što sam u nečemu zaista dobra, što mogu da podižem kilaže koje su se činile nemoguće, što mogu da pobeđujem sebe, a to je posebno važno za ženu u periodu kad ima manjak samopouzdanja", rekla je glumica svojevremeno.

