Dekolte do pupka, bez brushaltera: 39 godina mlađa devojka Lazara Ristovkog u nikad provokativnijem izdanju izazvala pometnju

Anica Lazić izazvala je pravu pometnju na društvenim mrežama, nakon što je objavila fotografiju u izazvonom izdanju.

39 godina mlađa devojka Lazara Ristovskog pozirala je u crnoj pripijenoj haljini, a njen dekolte, koji je sezao sve do pupka zapalio je sve. Maštu je dodatno podgrejala činjenica da nije imala brushalter ispod.

Anica je dobila veliki broj pohvala zbog svog izdanja, a koleginica Milica Tomašević joj je poručila da je prava bomba.

Kakva razlika u godinama?

Romansa mlade psihološkinje i proslavljenog glumca privukla je vleiku pažnju javnosti. A kako Anica kaže svaki trenutak pored Ristovskog je za nju predivan i razliku u godinama ne primećuje.

- Da priznam da mi je prva dva ili tri dana bio izazov da podnesem toliku količinu pritiska. Sada već i ne gledam, da budem iskrena, jer nekako se najviše piše o razlici u godinama, a Lazar i ja to i ne osećamo. Ima jedan momenat kada se oseti razlika u godinama, a to je kada jedemo palačinke, ja jedem sa kremom, a on za džemom i orasima.

Tada osetimo, i to je to. Očigledno je to nešto što je tako i meni je žao što se žene danas kad napune četrdeset godina već nazivaju babama i kao da je starenje i imati neke određene godine danas sramota. Volela bih da budem baba jednog dana i meni je to cilj - rekla je Anica nedavno za Blic.

Lazarovi sinovi su divni momci

Anica kaže da je u odličnim odnosima sa Lazarovim sinovima foto: Antonio Ahel/ATAImages

Anica je u pomentuom intervjuu progovorila i o odnosu sa sinovima Lazara Ristovskog, koje je dobio u braku sa dugogodišnjom suprugom Danicom.

- U odličnim, oni su divni momci i nemaju na koga da budu loši. Ne viđamo se često jer oni rade i ja radim, ali kad se vidimo, ja imam samo reči hvale i za Jovana i za Petra - istakla je Anica u pomenutom intervjuu.

(Kurir.rs/I.M.)