"Dete mesec dana nije imalo ime" Naša prelepa glumica rodila sina 23 godine starijem kolegi, a zbog ovoga bila na velikim mukama

Glumica Jana Milosavljević je u svet glumce zakoračila još kao devojčica, a danas je jedno od vodećih lica Beogradskog dramskog pozorišta. Lepa umetnica, pre par godina je započela romansu sa 23 godine starijim kolegom - glumcem, rediteljem i scenaristom Filipom Gajićem.

Jana Milosavljević foto: Dragana Udovičić

Kruna njihove ljubavi bio je sin Joakim, koji se rodio 2017. godine. Za njegovo rođenje vezuje se zanimljiva anegdota, koju je glumica sama podelia jednom prilikom.

Naime, ona i Filip čitavih mesec dana nakon rođenja sina nisu mogli da se dogovore oko imena koje će mu dati.

Filip Gajić foto: Dragana Udovičić

– Imali smo muke, nikako nismo mogli da se dogovorimo. Mesec posle rođenja dete nije imalo ime, svako ga je zvao kako je hteo, nije ga imalo ni kad smo krenuli da ga prijavimo. Pred vratima opštine Zvezdara odlučili smo se za ono koje su Filipova deca izabrala. Mada ga i dalje zove ko kako hoće - ispričala je Jana svojevremeno za magazin "Gloria".

Filip bio u braku sa Lucijom Šerbedžijom

Pre nego što je upoznao Janu, Filip Gajić osam godina je bio u braku sa glumicom Lucijom Šerbedžijom, ćerkom čuvenog Radeta Šerbedžije.

Venčali su se 2006. godine u jednom maslinjaku u Istri, 2007. godine dobili su sina Sergeja, a tri godine kasnije i ćerku Anastaziju.

Lucija Šerbedzija foto: Zorana Jevtic

Kako je jednom prilikom istakao, nakon razvoda su ostali prijatelji.

- Lucija i ja smo se rastali pre dve godine i nastavili smo da budemo prijatelji. Tajno smo se venčali u jednom maslinjaku, tako je slučaj hteo, tajno smo se i rastali, kraj istog tog maslinjaka. I početak i kraj smo zalili širinom - napisao je Gajić u svom blogu 2014. godine.

Jana je bila mala Zone u kultnom filmu

Glumica Jana Milosavljević kao devojčurak je oživela lik male Zone u isotimenom filmu Zdravka Šotre. U razgovoru za Kurir glumica se prisetila tog snimanja i otkrila koliki teret joj je donela ova rola.

Jana Milosavljević kao mala Zona foto: Printscreen Youtube

- Ne bih to nazvala teretom. To je moj prvi susret s filmom i tad sam zapravo odlučila da će gluma biti nešto čime ću se baviti. Iako sam imala samo 11 godina, osećala sam da je to to. Posebno mi je drago što sam se upoznala i radila s našim najvećim glumcima, od kojih mnogi više nisu među živima - rekla je glumica za Kurir.

