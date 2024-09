Preminuo holivudski glumac Čed Mekvin: Sin Stiva Mekvina izgubio životnu bitku u 63. godini, tužnu vest potvrdila porodica

Holivudski glumac Čed Mekvin, preminuo je u sredu u 63. godini.

- Teška srca objavljujemo da je preminuo naš otac Čed Mekvin. Njegovo izvanredno putovanje kao oca punog ljubavi prema nama, zajedno sa njegovom nepokolebljivom posvećenošću našoj majci, zaista je bio primer života ispunjenog ljubavlju i posvećenošću.

Njegova strast za trkama ne samo da je istakla njegov izuzetan talenat, već je poslužila i kao način da oda počast očevom nasleđu, svedočanstvo vrednosti koje su mu usađene.

On je svoju strast, znanje i posvećenost preneo na nas, a mi ćemo nastaviti ne samo njegovo nasleđe, već i našeg dede. Kao porodica moramo da prebrodimo ovo teško vreme i ljubazno molimo za privatnost dok se sećamo i slavimo njegov izuzetan život - napisali su na društvenim mrežama njegova supruga Džini i deca Čejs i Medison.

Preminuli glumac je bio sin Stiva Mekvina, čiju je strast prema glumi i vožnji trkačkih automobila delio. Najpoznatiji po ulozi Holanđanina u filmu "Karate Kid" iz 1984. i njegovom nastavku iz 1986. Mekvinov prikaz kao člana Kobra Kaija jedan je od ključnih trenutaka pop kulture 1980-ih.

Nastavio je da se pojavljuje u filmovima kao što su "Fever Pitch" 1985, "New York Cop" 1993, "Jimmy Hollywood" 1994, "Red Line" 1995, "Papertrail" 1998, "Fall: The Price of Silence" 2001.

