Reperka se porodila treći put: Pozirala sa bebom, u porodilište došao i muž od koga se ponovo razvodi zbog prevare (FOTO)

Reperka Kardi Bi na svet je u četvrtak donela treće dete sa otuđenim suprugom Ofsetom, od koga se trenutno razvodi.

Hitmejkerka je podelila niz fotografija sa ćerkom na društvenim mrežama, a čestitke samo pljušte. Na fotografijama iz porodilišta je bio i njen otuđeni muž.

Razvodi se

Podsećamo, reperka je na dan kada je javnosti objavila da je trudna zatražila razvod od supruga i to usred glasina o njegovoj prevari. Takođe traži starateljstvo nad decom, ćerkom Kalčur (5) i sinom Vejvom (2).

Kardi Bi se ponovo razvodi foto: Mark RALSTON / AFP / Profimedia

- Udaljili su se. To ju je nagnalo na ovu odluku više nego išta drugo. Ovo je nešto što ona želi da uradi. To nije nešto što se dogodilo preko noći. Na istoj su stranici. Udaljili su se i taj osećaj je s vremenom postao sve jači - rekao je izvor za Page Six.

Podsetimo, ovo nije prvi put da Kardi podnosi zahtev za razvod braka. 2020. godine je uradila istu stvar, ali se dva meseca kasnije predomislila i pomirila sa suprugom s kojim se venčala 2017. godine.

Umalo izgubila bebu

Kardi Bi umalo izgubila bebu foto: George Napolitano / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Reperka je u avgusut otkrila da je doživela "čudnu nesećreću", zbog koje je nakrtako bila paralizovana i umalo izgubila bebu ćaskajući sa fanovima na X Space-u.

- Imala sam čudnu nesreću. Ne znam kako se desilo, nije bilo bezazleno, bolelo je. To se zaista ne dešava često, ali postalo je veliko do te mere da sam bila bukvalno paralizovana. Umalo sam izgubila bebu - otkrila je.

(Kurir.rs/I.M.)